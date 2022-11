L’avenir s’annonce radieux pour Bethesda. Entre Starfield prochainement, puis The Elder Scrolls 6 ou encore Fallout 5, l’éditeur américain va régaler les amateurs de RPG pendant les prochaines années. En attendant, plusieurs fans s’amusent avec l’Unreal Engine 5 pour faire vibrer la corde nostalgie et flatter notre rétine. Aujourd’hui c’est le désormais cultissime Skyrim qui revient sous un nouveau jour.

Quand Skyrim est remasterisé sous Unreal Engine 5

Le nouveau moteur d'Epic Games promet déjà de faire des merveilles. Plusieurs développeurs se sont tournés vers l’Unreal Engine 5 pour leurs prochains gros jeux, à l’instar de The Witcher 4 ou du futur Tomb Raider et ce n’est pas sans raison. En plus de faciliter la création de mondes ouverts, sa technologie en met déjà plein les yeux même entre les mains de créatifs plus amateurs. L’utilisateur Reddit « liontowers3d » a par exemple partagé sa recréation d’Aubétoile, un des villages cultes de The Elder Scrolls Skyrim.

De sa version originale jusqu’à l’Anniversary Edition, la capitale du Clos a accueilli maints aventuriers venus faire une escale ou aider ses habitants. On a beau le connaître par cœur, le voir sous Unreal Engine 5 nous le fait redécouvrir avec un tout autre regard. Le village apparaît plus beau que jamais grâce aux technologies Lumen et Nanite. Il s’agit bel et bien d’un rendu en temps réel, en atteste la petite démonstration de gameplay de la vidéo. N’espérez cependant pas que ce projet ne se transforme en Skyrim Remake. Ce n’est qu’une simple démo inspirée du jeu servant juste à mettre en avant son travail. Ça a tout de même de quoi laisser rêveur en attendant The Elder Scrolls 6.