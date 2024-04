Todd Howard a récemment été interrogé sur la date de sortie des deux prochaines cartouches de Bethesda : The Elder Scrolls 6 et Fallout 5. Voici ce qu'il avait à dire.

A sa sortie en 2011, Skyrim a popularisé la licence auprès d’un tout nouveau public. Un succès presque aussi indécent que ses nombreux portages, qui classe The Elder Scrolls 6 parmi les jeux les plus attendus de ces prochaines années. Fallout 5 le rejoint maintenant en tête de liste suite au carton atomique de la série Prime Video. Justement, Todd Howard, patron de Bethesda, a tout récemment évoqué les deux prochains jeux du studio.

The Elder Scrolls 6 reste une priorité

La licence Fallout est sur toutes les lèvres actuellement grâce au succès retentissant de la série Prime Video. Ce n’était à ce stade qu’une formalité, Amazon et Bethesda rempileront pour une seconde saison qui devrait encore plus faire du pied aux fans de la première heure. L’engouement est tel que l’ensemble des jeux de la licence connaissent un nouvel essor, même Fallout 76 et Shelter. Naturellement, tous les yeux sont braqués sur Fallout 5, maintenant attendu par un tout nouveau public. Est-ce que cette nouvelle popularité va impacter les plans initiaux de Bethesda et donc The Elder Scrolls 6 ? Todd Howard a répondu à la question qui brûlait toutes les lèvres lors d’une récente interview avec IGN.

On vous rassure, Bethesda se tient à sa feuille de route, d’autant que le jeu semble bien avancer. À l’occasion des 30 ans de la licence, les développeurs avaient annoncé que The Elder Scrolls 6 était même déjà jouable en interne. Cela semblait clairement improbable que l’éditeur opère un tel revirement à ce stade du développement. Prudent, Todd Howard préfère cependant ne pas avancer de fenêtre de sortie, aussi approximatives soient-elles. « Je vais éviter de mettre des dates sur quoi que ce soit. Je l’ai appris à mes dépens. Donc évidemment que nous nous concentrons sur le développement de The Elder Scrolls 6, mais cela ne veut pas dire que nous ne prévoyons pas d’autres choses », a-t-il expliqué auprès de nos confrères.

La seule image officielle de The Elder Scrolls 6 ©Bethesda

Vers un traitement similaire à Fallout ?

Les jeux les plus récents profiteront encore d’un suivi rigoureux, notamment Fallout 76 qui a accueilli son lot de nouveaux venus ces derniers jours. Starfield aura aussi le droit à un DLC majeur et une flopée de mises à jour qui se révéleront au grand jour très prochainement. TES Online devrait également suivre son petit bonhomme de chemin, d’autant que les équipes travaillent de concert avec celles de The Elder Scrolls 6 sur le lore du prochain titre pour qu’il soit le plus cohérent possible.

« Beaucoup de choses arrivent » comme le résume simplement le patron de Bethesda. Il ne faudra cependant pas compter sur une série sur celle qui était la licence phare de l’éditeur jusqu’à il y a quelques jours. Todd Howard a dernièrement était plutôt formel, une adaptation de The Elder Scrolls n’est pas à l’ordre du jour, même s’il semble crouler sous les demandes. « Maintenant tout le monde demande une adaptation pour The Elder Scrolls, et je continue de dire non. Il faut que le projet naisse naturellement avec de bonnes idées, et non que ce soit quelque chose de forcé », a-t-il indiqué.