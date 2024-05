Et si Bethesda avait déjà teasé dans Skyrim le lieu où se dérouleront les événements de The Elder Scrolls 6 ? C'est en tout cas ce que laisse penser la découverte récente d'un fan sur Reddit.

Tout ce que nous avons vu de The Elder Scrolls 6, c'est ce que Bethesda a daigné nous montrer dans un teaser sorti il y a six ans. De nombreux fans ont depuis spéculé quant à notre prochaine destination sur le continent de Tamriel. L'une des théories les plus populaires en ce sens aurait été récemment corrélée par une découverte dans Skyrim.

Bethesda prévoyait The Elder Scrolls 6 depuis Skyrim ?

À l'instar de Fallout 5 pour les fans de la franchise post-apocalyptique, The Elder Scrolls 6 se fait ardemment désirer. Cela fait maintenant 13 ans que le cultissime Skyrim est sorti, décliné en une myriade d'éditions depuis. Avec seulement un maigre teaser en six ans, celles et ceux attendant le sixième opus ne peuvent pour patienter que se confondre en conjectures. Celles-ci se sont majoritairement intéressées au prochain terrain de jeu préparé par Bethesda. En se basant sur le seul teaser disponible, beaucoup ont estimé que notre prochaine aventure se déroulerait à Hammerfell, la terre natale des Rougegardes. Tout récemment, un fan sur Reddit a justement fait une découverte pouvant corroborer cette théorie... directement dans Skyrim.

Celui-ci est parvenu à sortir des limites du jeu pour découvrir une zone seulement composée de collines et d'un début de mer ou d'océan. En comparant cette zone sobrement modélisée dans Skyrim et le teaser de The Elder Scrolls 6, nous pouvons remarquer de nettes similarités. Pour rappel, Hammerfell se trouve à l'ouest de Tamriel, alors que Skyrim est situé au nord-est. C'est justement à la frontière sud-ouest que l'utilisateur Reddit a fait cette découverte. Bethesda avait-il vu aussi loin déjà en 2011 pour sa licence phare ? Le doute est pour le moins permis.

Un futur jeu digne de ses illustres aînés ?

Il convient toutefois de prendre cette nouvelle donnée concernant The Elder Scrolls 6 avec de prudentes pincettes. Quand bien même Bethesda est actuellement pleinement dédié à son développement, sa sortie semble encore bien lointaine. Le studio a toutefois voulu se montrer rassurant à la célébration des 30 ans de sa franchise iconique. Nous savons par exemple que le jeu est déjà jouable via plusieurs builds en interne. D'après les développeurs, ces versions précoces du titre à venir les « remplissent de la même joie, excitation et promesse d'aventure ».

Espérons pour Bethesda que les promesses autour du très attendu The Elder Scrolls 6 soient tenues. Que nous arpentions Hammerfell ou une autre région de Tamriel, les fans trépignent d'impatience à y retourner. Reste maintenant à savoir dans quelles conditions. Avec Starfield, le studio en a profité pour inaugurer la nouvelle version de son moteur Creation Engine. Celui-ci suffira-t-il à nous proposer des aventures fantastiques, sans que Bethesda ne se repose trop sur ses lauriers depuis le vénérable Skyrim ? Il faudra sans doute faire preuve de beaucoup de patience pour en avoir le cœur net.