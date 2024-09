Cela fait treize ans que Skyrim est sorti, et six ans que Bethesda a teasé pour la première fois The Elder Scrolls 6. Autant de temps implique fatalement des attentes toujours plus folles, et diverses déclarations du studio et de Todd Howard n'aident pas à calmer les ardeurs. C'est donc un ancien développeur de Starfield et Fallout qui prend un peu le mauvais rôle pour tempérer un peu l'engouement autour de ce sixième opus particulièrement attendu.

Un lourd fardeau pèse sur les épaules de The Elder Scrolls 6

Dans le cadre d'une interview auprès de Kiwi Talkz, Bruce Nesmith, un vétéran de Bethesda, a quelque peu voulu se faire l'avocat du daedra concernant The Elder Scrolls 6. Selon lui, la légende qui s'est formée autour de la suite de Skyrim a une tâche « presque impossible » qui se présente à lui : correspondre aux énormes attentes des joueuses et joueurs. « The Elder Scrolls 6 va sans aucun doute être un jeu fantastique. Mais il risque de souffrir la comparaison de tous les précédents jeux de Bethesda. Il est presque impossible pour le jeu de correspondre totalement aux énormes attentes des fans ».

Pour étayer son propos, il retrace justement l'historique vidéoludique de l'influent studio. Tous les jeux venus après Skyrim que sont Fallout 4, Fallout 76 et Starfield n'ont clairement pas reçu le même accueil critique. Selon lui, Bethesda doit mettre les choses au clair concernant The Elder Scrolls 6, afin que la communauté sache à quoi s'attendre. Sauf que les derniers échos officiels à son égard nous envoient beaucoup de rêve. Un message du studio pour les 30 ans de la franchise nous disait en effet que le titre est dans un état jouable qui les a « rempli de la même joie d'explorer que les précédents opus ». Todd Howard s'est fendu d'une déclaration similaire lors d'une interview avec MrMattyPlays.

Un parchemin à l'écriture qui ne cesse de s'étirer au fil des années

D'autant que le développement de The Elder Scrolls 6 n'a véritablement commencé que l'année dernière. Sachant que Bethesda a établi une feuille de route chargée pour Starfield, avec au moins un DLC majeur par an, la sortie de la suite de Skyrim semble donc encore bien lointaine. Pour l'heure, nous n'avons qu'une très vague idée de ce qui nous y attend, avec probablement Lenclume, la terre natale des Rougegardes, comme prochain terrain de jeu. Pour le reste, il faudra s'armer d'énormément de patience, pour un jeu à la hauteur d'autant d'années d'attente ?

Source : Kiwi Talkz sur YouTube