Dans quelques heures, les yeux de millions de joueurs seront tournés vers Starfield, dont l'accès anticipé démarre le 1ᵉʳ septembre, avant le lancement officiel cinq jours plus tard. Pourtant, il ne s'agit pas du seul projet de Bethesda qui est extrêmement attendu. Un certain The Elder Scrolls 6 se fait désirer depuis de très longues années et les informations à son sujet sont très rares. Celle qui vient de tomber va donc faire sérieusement monter la hype chez toute une communauté, qui n'espérait sûrement pas une annonce si importante.

Un tournant important pour The Elder Scrolls 6

On sait que The Elder Scrolls 6 est en phase de pré-production depuis 2018 et que c'était encore le cas l'an dernier quand Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda, évoquait le projet. L'objectif de l'entreprise était de lancer le développement après la sortie de Starfield. Dans une interview accordée au média espagnol Vandal, Pete Hines, directeur de la publication du studio, fait enfin l'annonce que tout le monde attendait : le développement de The Elder Scrolls 6 a officiellement démarré. « Il est en cours de développement, mais à un stade encore précoce », explique Pete Hines.

Voilà une très bonne nouvelle qu'on n'attendait peut-être pas de si tôt. En effet, Todd Howard avait évoqué TES 6 très récemment dans les colonnes de GQ, en indiquant que l'ambition du studio était de faire du RPG « le simulateur de fantaisie en monde ouvert ultime », mais sans évoquer le début du développement. Mais désormais, on le sait, c'est officiel, le développement est bel et bien lancé. Il était temps !

Une sortie en 2028 pour TES 6 ?

Malgré tout, il ne faut pas imaginer que The Elder Scrolls 6 sortira prochainement, loin de là. Dans son interview, Pete Hines conseille aux joueurs de ne pas s'enflammer, puisque ce n'est pas parce que le développement démarre, que le RPG devient une priorité absolue. « Starfield est notre objectif pour l'instant, et il le restera pendant un certain temps avant que nous ne parlions de quoi que ce soit d'autre » avance-t-il. TES 6, ce n'est donc pas pour demain.

Il y a plusieurs mois, Phil Spencer, le célèbre vice-président exécutif de la branche gaming de Microsoft, tablait sur une sortie du jeu en 2028, ce qui vous laisse le temps d'imaginer tout ce que pourrait offrir la suite du légendaire Skyrim. Pour le moment, Bethesda en a dit très peu sur ce que contiendra The Elder Scrolls 6, et on ne sait même pas sur quelle plateforme il sortira. Le jeu pourrait être une exclusivité Xbox, mais rien n'a encore été confirmé. Quoi qu'il en soit, les bonnes nouvelles autour du projet se font rares et les fans se contenteront certainement de celle-là pour le moment.