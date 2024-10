Dans les coulisses de Bethesda, les choses s'accélèrent enfin s'agissant du développement du très attendu (et probablement annoncé avec beaucoup trop d'avance) The Elder Scrolls 6 !

Cela fait mine de rien 6 ans que Bethesda nous teasait pour la première fois The Elder Scrolls 6. Mais, dans l'intervalle, le géant américain s'est retrouvé très occupé notamment par Starfield et les traitements antiradiations pour sauver Fallout 76 de son lancement catastrophique. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit : le développement de la suite de Skyrim aurait débuté depuis un an, et devrait petit à petit passer à la vitesse supérieure.

Bethesda s'attelle enfin plus sérieusement à The Elder Scrolls 6

Depuis sa première apparition sous les cris excités des fans à l'E3 2018, The Elder Scrolls 6 s'est globalement emmuré dans un profond silence. Bethesda nous a cependant redonné quelques nouvelles plutôt rassurantes à son égard à l'occasion des 30 ans de la franchise. Nous apprenions alors que la suite tant attendue disposait de builds précoces, mais jouables, qui auraient rempli les développeurs de « la même joie, excitation et promesse d'aventure » que les précédents opus.

Après des années d'attente, il semblerait que Bethesda ait enfin décidé d'appuyer sur le gros champignon de Morrowind s'agissant du développement de The Elder Scrolls 6. C'est en tout cas ce que l'on peut lire sur le profil LinkedIn de Cedric Day-Myer, artiste d'effets visuels au sein du studio américain. L'homme a notamment travaillé sur Starfield et son DLC Shattered Space (hélas fort décevant en-dehors de sa direction artistique). Récemment mis à jour, son profil affiche cependant qu'il est maintenant crédité comme travaillant sur le prochain The Elder Scrolls.

Cela signifie donc que, doucement mais sûrement, Bethesda commence à faire transitionner une partie de ses développeurs en interne pour enfin s'atteler pleinement à ce qui est clairement le jeu le plus attendu du studio. Il faudra cependant probablement faire preuve de beaucoup de patience pour que cela prenne une forme concrète. Quoi qu'il en soit, The Elder Scrolls 6 semble désormais bel et bien en route. Rappelons toutefois que Starfield devrait encore recevoir au moins un second DLC majeur, nom de code Starborn. Espérons ceci dit qu'il ne faudra pas attendre six ans de plus pour découvrir si la suite de Skyrim sera vraiment à la hauteur de sa légende.

Source : LinkedIn