Et si Bethesda révélait des éléments discrètement à propos de The Elder Scrolls 6 ? Ce serait bien possible et compte tenu des détails soulevés, ça plairait beaucoup aux fans.

Il y a six ans déjà, Bethesda annonçait The Elder Scrolls 6. Depuis, les fans attendent celui qui prendra la relève après le succès légendaire de Skyrim. L'attente est longue pour le nouveau gros RPG... Et les nouvelles informations ne tombent, pour ainsi dire, jamais. Mais le silence des développeurs n'est peut-être qu'un leurre. Et si le studio avait choisi de ne pas communiquer ouvertement, préférant disséminer des indices d'une manière plus étonnante ? C'est en tout cas ce qu'on pourrait penser après cette découverte.

Le monde de The Elder Scrolls 6 plus vaste ?

The Elder Scrolls tend à se franchiser ces derniers temps, avec des jeux annexes en parallèle des (rares) opus principaux. Ainsi, un nouveau jeu gratuit est sorti il y a peu sur mobile. TES: Castles invite à diriger son château avec un gameplay axé sur la stratégie et la gestion. Et certains éléments n'ont pas échappé à l'œil des fans...

De fait, on se rappelle comment un teaser de Starfield avait fait un clin d'œil à l'autre licence à succès de Bethesda. On pouvait ainsi reconnaître une carte représentant ce qui semble être des lieux iconiques de The Elder Scrolls : de Haute-Roche (High Rock), la Baie d'Illiaque et Lenclume (Hammerfel). Or, il se pourrait que le nouveau jeu gratuit du studio donne des indices du même genre.

De fait, Castles comporte les mêmes lieux, à savoir Lenclume, où résident les Rougegardes, et Haute-Roche, une province située à l'Ouest de Bordeciel. Le fait que le dernier jeu en date estampillé “The Elder Scrolls” s'y déroulent montre un intérêt important de Bethesda pour ces localisations. Ce sont de petits éléments, mais qui vont dans le sens des théories grandissantes des fans.

Ces derniers sont de plus en plus convaincus que le sixième TES se déroulera à Lenclume. Dès lors, nous évoluerions dans un paysage montagneux, alliant aussi déserts et vastes plaines. Mais, avec l'occurrence d'autres provinces dans Castles, il n'est pas impossible que le jeu nous invite également à marcher sur d'autres terres, comme Haute-Roche donc. Ce serait en tout cas une belle surprise réservée aux fans.

© Bethesda

Prudence cependant, car tout cela n'est encore qu'au stade de l'hypothèse. Bethesda ne semble pas encore prêt à communiquer plus explicitement sur The Elder Scrolls 6. Néanmoins, les dernières déclarations à propos du jeu laissent entendre une possible sortie à l’orée 2028. Si cela est avéré, dans ce cas nous pourrions commencer à avoir du concret dès 2025 ou 2026.