Avec son ambiance post-apo, ses mécaniques RPG et son gameplay, la saga The Division d'Ubisoft a rencontré un franc succès auprès du public. The Division 2, développé par Massive Entertainement, continu à être exploité plus de quatre ans après sa sortie. Le modèle économique du jeu service semble plus que jamais plaire à Ubisoft. Preuve en est le prochain titre de la série, The Division Resurgence. Lors de l'Ubisoft Forward, conférence organisée dans le cadre du Summer Game Fest 2023, le jeu s'est dévoilé dans une nouvelle séquence de gameplay explosive et en a profité pour annoncer la date de sa phase de bêta ouverte. Sauf qu'il y a un mais...

The Division Resurgence annonce une triste nouvelle

La conférence Ubisoft Forward a été riche en annonces et en trailers de haut vol. Le public a pu découvrir une longue séquence de gameplay de The Division Resurgence. Le jeu de tir développé par Massive Entertainement sortira l'automne prochain sur iOS et Android. En plus de dévoilé une séquence de gameplay explosive, le jeu en a profité pour annoncer les dates de ses deux phases de bêta régionale. La première aura lieu du 13 juin au 25 juillet et la seconde du 8 août au 19 septembre. Malheureusement, les joueurs français ne pourront pas en profiter... Seuls l'Australie, la Chine, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège, l'Espagne et la Suède auront le droit de goûter à la bêta du titre. Tous les autres devront vraisemblablement patienter jusqu'à la sortie de la version complète de The Division Resurgence pour y jouer...

Pour rappel, The Division Resurgence nous emmènera dans la ville de New York. Ubisoft nous promet "une nouvelle trame scénaristique prenante", sans beaucoup plus de détails. En tout cas, les fans devraient rapidement retrouver leurs repères une fois plongés dans The Division Resurgence. Le jeu mobile proposera plusieurs modes de jeu pour satisfaire le plus grand nombre. Les modes de Conflit Escarmouche et Domination permettront de vivre une expérience 100 % compétitive, alors que la fameuse Dark Zone bien connue du public sera la zone en monde ouvert PvPvE de The Division Resurgence. Rendez-vous cet automne sur iOS et Android pour découvrir la version complète du TPS.