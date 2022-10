Tom Clancy's The Division Heartland, le free to play d'Ubisoft, est victime d'un leak important. Voici une longue vidéo de gameplay issue de la bêta fermée.

Après les leaks autour d'Assassin's Creed Mirage, c'est le prochain The Division Heartland qui se retrouve sur la scène médiatique bien malgré lui.

Le gameplay de The Division Heartland leake sur la Toile

Tom Clancy's The Division Heartland sera un jeu gratuit avec les mêmes ambitions que ses homologues premiums. D'ailleurs, ce sera un opus canon qui devra implémenter de nouveaux personnages et de nouvelles intrigues à travers des cinématiques CGI.

Sans entrer dans les détails, Ubisoft promet une « expérience inédite et familière en même temps ». Et les premiers extraits de gameplay en fuite sont effectivement dans la lignée de ce que l'on a connu. Loot, amélioration d'armes, ventes d'équipements et achats de cosmétique pour survivre et s'extrait de la map Silver Creek, c'est que nous propose cette vidéo d'une quarante minutes.

Autrefois une paisible bourgade du Midwest américain, Silver Creek fut complètement abandonnée après l’épidémie du poison vert. Les joueurs incarneront des agents loyaux de la Division répartis dans tout le pays qui répondront à un appel à l'aide. En combattant aux côtés ou contre d'autres agents entraînés de la Division, les joueurs exploreront les secrets de Silver Creek et donneront de l'espoir à ce qui reste de cette petite ville américaine.

La qualité de la vidéo est plus que discutable, mais faute de mieux...

Selon Tom Henderson (via Insider Gaming), The Division Heartland offrirait des matchs avec 45 joueurs. Le jeu est attendu pour 2023 sur consoles, PC et via le cloud (Amazon Luna). Sachant que Stadia est mort, il est inutile d'attendre cette version.