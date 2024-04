À quand la sortie du jeu gratuit The Division d'Ubisoft ? Un insider apporte de nouveaux détails sur le développement, et il va falloir être très patient a priori.

The Division ne fera pas ses adieux au catalogue Ubisoft de sitôt. En septembre dernier, l'éditeur français a envoyé des signaux forts pour la licence avec la mise en chantier de plusieurs projets. En plus de Resurgence et d'Heartland, un troisième opus canonique a été annoncé. Julian Gerighty, qui est actuellement sur Star Wars Outlaws, reviendra d'ailleurs pour chapeauter ce nouveau jeu et la franchise dans son ensemble. Et même s'il n'y a plus de communication autour de certains softs, ce n'est pas mauvais signe. Mais il y a toutefois de grands changements.

Le jeu gratuit The Division Heartland encore vivant !

Dans les mois à venir, Ubisoft va proposer deux expériences gratuites aux joueurs. Le jeu mobile AAA Resurgence, mais aussi le titre free to play console et PC The Division Heartland. Un soft PvPvE qui s'accaparera la formule de base puisqu'il s'agit toujours d'un looter-shooter, où il faudra sans cesse dégoter de nouveaux équipements, et qui aura également ce principe de Dark Zone où l'on se mesure à des joueurs bien réels. Mais trois ans après son annonce, ce dernier n'est pas encore disponible. Un jeu annulé discrètement et qu'il faut oublier ? D'après l'insider Tom Henderson, The Division Heartland est toujours vivant.

« J'ai vu beaucoup de personnes se demander si The Division Heartland avait été annulé ou non. Ce n'est pas le cas, mais il a subi de profonds changements depuis la dernière fois que nous en avons entendu parler. Dès que j'aurai plus de détails, je vous en dirai davantage » (via Tom Henderson). Comment expliquer des changements importants après tout ce temps ? Il faut croire que les participants à la bêta fermée de juin 2023 ont eu des choses à redire. Et c'est peut-être sur la base de ces retours que cet épisode a été repensé à différents niveaux en interne.

Ubisoft a-t-il abandonné le mode PvP ? Est-ce que c'est le gameplay de The Division Heartland qui a été révisé de façon sérieuse ? Impossible de savoir pour le moment. Aux dernières nouvelles, ce jeu gratuit sera disponible à sa sortie sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Amazon Luna. Un peu partout donc, sauf sur Nintendo Switch.