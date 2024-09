Enfin, nous avons des nouvelles officielles du très attendu The Division 3 d'Ubisoft. Après une période de silence, l'avenir de la franchise semble prometteur.

Ubisoft Massive continue de faire avancer Tom Clancy’s The Division 3 et a récemment lancé un recrutement pour un Directeur Narratif. Cette nouvelle montre que le développement du jeu entre dans une phase plus concrète, avec une attention particulière portée à l’aspect scénaristique, essentiel pour offrir une expérience immersive.

Un rôle central dans la création du jeu

Le futur Directeur Narratif aura un rôle clé au sein de l'équipe. Basé à Malmö, en Suède, ce poste est destiné à quelqu'un ayant déjà de l’expérience sur un jeu triple-A, notamment en supervision. L’objectif ? Prendre en charge la stratégie narrative du jeu et s'assurer que l’histoire s’intègre parfaitement aux mécaniques de gameplay et à l’univers The Division.

Ce rôle crucial consistera à définir et piloter toute la partie scénaristique du jeu. Le Directeur Narratif devra travailler main dans la main avec d’autres responsables de l’équipe de développement pour créer une histoire et un univers riche. L’ambition est claire : The Division 3 ne doit pas seulement être un jeu visuellement impressionnant, il doit aussi raconter une histoire forte qui embarquera les joueurs. Ce qui n'est pas toujours le point fort dans les jeux de chez Ubisoft.

Le défi est de taille. Il s’agira de créer une histoire qui non seulement s'intègre parfaitement à l'univers déjà établi, mais qui pousse également la franchise vers de nouvelles directions. Avec ce recrutement, Ubisoft montre qu'il accorde une grande importance à l’aspect scénaristique pour rendre ce troisième opus encore plus immersif.

The Division Resurgence

Le projet reprend de la vitesse après des incertitudes

L’annonce de ce recrutement marque un tournant dans la production de The Division 3. Il faut dire que ce troisième volet n'était pas toujours certain. En février 2023, des rapports indiquaient qu’Ubisoft ne prévoyait pas de suite pour la série, ce qui avait suscité des inquiétudes chez les fans. Mais en septembre 2023, l’annonce officielle de The Division 3 a finalement redonné de l’espoir à la communauté.

Source : Ubisoft