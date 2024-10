The Division 3 commence à sérieusement accélérer la cadence et les choses sérieuses commencent chez Ubisoft Massive. Voici ce que l'on peut apprendre sur le sujet.

Ubisoft Massive est en pleine préparation de The Division 3 et continue de renforcer son équipe. Le studio, déjà reconnu pour les deux premiers opus de la série, vient de lancer une nouvelle campagne de recrutement, cette fois pour un poste clé. Cela montre que le projet avance et que l’équipe se met en place pour offrir une expérience de jeu à la hauteur des attentes des fans.

Un poste crucial pour The Division 3

Il s'agit donc du poste de Directeur du Design des Niveaux, qui est essentiel pour garantir que les joueurs aient des environnements captivants à explorer et des missions stimulantes à accomplir. Le candidat recherché doit avoir déjà travaillé sur un jeu AAA et posséder une expertise solide en conception de niveaux. Il devra s'assurer que chaque niveau soit à la fois amusant et riche en objectifs et puzzles à résoudre.

En plus de la création de niveaux, ce directeur aura la responsabilité de coordonner avec les différentes équipes pour s’assurer que la vision globale du jeu soit respectée. Il devra également veiller à ce que tout soit livré à temps et avec une qualité optimale, garantissant ainsi une expérience fluide pour les joueurs.

Un projet qui commence

Ce recrutement s’ajoute à une série de postes récemment ouverts chez Ubisoft Massive. Il y a quelque temps, le studio a également publié une offre pour un Directeur Narratif, un rôle essentiel pour façonner l’histoire et l’univers du jeu. Tous ces recrutements montrent que le développement de The Division 3 est encore en phase de structuration.

Il est donc clair que la sortie du jeu n’est pas pour tout de suite. Mais ces embauches stratégiques montrent qu’Ubisoft Massive prépare minutieusement le terrain pour offrir un jeu de qualité. The Division 3 est très attendu par les fans. La série est déjà connue pour son gameplay en monde ouvert et ses missions tactiques en équipe. Avec ce nouvel opus, Ubisoft Massive semble vouloir aller encore plus loin en misant sur des niveaux encore plus immersifs et une narration plus poussée.

Même si aucune date de sortie n'a encore été annoncée, le studio montre qu'il prend le temps nécessaire pour peaufiner chaque aspect du jeu. L’investissement dans des talents expérimentés promet un résultat à la hauteur des attentes.

Source : Ubisoft