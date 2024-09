The Division 3 refait parler de lui et pour une excellente nouvelle. Après Star Wars Outlaws, le studio met le paquet sur son prochain jeu. Massive Entertainment n'a pas le temps de se reposer, il enchaine.

On le sait depuis un moment, The Division 3 est actuellement en chantier chez Ubisoft et plus particulièrement dans les locaux du studio Massive. Un studio qui nous a déjà pondu deux très bons, mais imparfaits, The Division, mais qui a surtout le vent en poupe dernièrement pour deux excellentes adaptations. C’est en effet ce studio qui nous a sorti Star Wars Outlaws et Avatar Frontiers of Pandora. Deux énormes licences qui ont ici eu droit à des adaptations solides et fidèles. De bonnes surprises.

The Division 3 va bien, Massive recrute !

Mais les petits gars de Massive n’ont visiblement pas envie de s’arrêter en si bon chemin. Le développement de The Division 3 continue et va certainement devenir une priorité. En tout cas, c’est ce que suggère cette annonce toute fraîche de Massive qui recrute activement pour son prochain gros bébé.

Sur X, anciennement Twitter, Massive lance un appel et cherche un Animation Director. Dans l’intitulé du poste, il est dit que c’est cette personne qui devra s’assurer que le jeu soit « agréable à jouer et à regarder », en offrant une « excellente réactivité aux contrôles » tout en assurant « une qualité visuelle impeccable des animations ». Les deux premiers The Division étaient plutôt bons en la matière, mine de rien, le gunplay n’en était que meilleur.

Massive compte bien rempiler et offrir le même souci du détail dans son The Division 3. S’il est clair que le studio met le paquet, aucun autre indice ne filtre dans le poste à pourvoir.

On n’a donc pas plus d’infos que ça pour le moment, si ce n’est que The Division 3 est bel et bien en développement actif. C’est toujours ça de pris, me direz-vous, compte tenu du paysage actuel et de la malédiction qui frappe Ubisoft dernièrement, avec tous ces projets annulés. Un The Division Heartland, pensé comme un free-to-play, a d’ailleurs été jeté aux oubliettes.

En attendant, vous pouvez toujours vous lancer ou relancer The Division 2 qui est quant à lui dispo sur PS4, PC et Xbox One. Le jeu comporte désormais tout un tas de contenu gratuit et payant et a même eu une refonte de son contenu gratuit il y a peu.

Source : X (Twitter)