Le sort de The Division 3 semblait en effet en péril au vu des dernières nouvelles concernant la franchise. Mais sa suite est bien dans les cartons pour Massive Entertainment, comme l'a récemment confirmé le bien informé Tom Henderson en réponse aux inquiétudes d'un fan sur X.com.

The Division 3 attend sagement son heure

Alors que Massive Entertainment est actuellement bien occupé par Star Wars Outlaws, et après l'annulation de Heartland, les fans craignaient que The Division 3 connaisse le même triste destin. D'autant que, avant son annonce l'année dernière, Ubisoft avait déclaré ne pas avoir de plans pour un troisième opus. Mais d'après Tom Henderson, il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter. « Il rentrera en production après Outlaws ». Étant donné que ce dernier sortira fin août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series, cela ne saurait donc tarder.

Ceci étant dit, la vision d'une galaxie lointaine, très lointaine par Massive Entertainment recevra deux extensions après sa sortie. Il se peut toutefois qu'une moindre partie du studio s'occupe de celles-ci, tandis que le reste transitionnerait sur le développement de The Division 3. Si tel est le cas, le titre ne risque pas de sortir avant un long moment, au grand dam des fans de la populaire franchise mêlant shooter et RPG d'Ubisoft.

Les fans ont de quoi s'occuper en attendant la suite

En attendant, l'Ubisoft Forward, dans le cadre du Summer Game Fest 2024, a partagé de plutôt bonnes nouvelles pour la nouvelle saison de The Division 2, baptisée Le Premier Renégat. Avec ou sans le DLC Warlords of New York, tous les joueurs ont désormais accès à la totalité du contenu haut niveau. La limitation au niveau 30 sans cette extension est donc désormais levée. De même pour l'équipement associé, passé comme présent. Massive Entertainment continue donc d'assurer le suivi du second opus, en espérant que cela augure du bon pour sa suite. Pour rappel, le second épisode de la franchise a fêté en mars dernier ses 5 ans de bons et loyaux services.