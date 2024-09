Le chantier Star Wars Outlaws n'est pas terminé pour Ubisoft Massive et des patchs arrivent pour sauver le jeu. Mais les choses vont bouger très bientôt pour Tom Clancy's The Division 3.

Le lancement déceptif de Star Wars Outlaws est en train de coûter cher à Ubisoft. Comme depuis plusieurs mois maintenant, l'éditeur continue sa chute en bourse mais la sortie du jeu a vraiment enfoncé le clou. Dans les semaines à venir, les équipes de Massive veilleront à déployer des mises à jour pour corriger des bugs, apporter des améliorations de qualité de vie, revoir les combats et l'infiltration, ainsi que pour ajouter du contenu gratuit avec des contrats. De son côté, le directeur créatif Julian Gerighty prépare la suite avec The Division 3 dans le viseur.

Les choses sérieuses vont commencer pour The Division 3

La licence The Division fait bien partie des plans d'Ubisoft, malgré l'annulation du jeu gratuit Heartland. « Nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division n'en est qu'à ses débuts en tant que franchise. Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter, d'endroits à explorer et de gens à protéger » a déclaré Julian Gerighty, l'actuel directeur créatif de Star Wars Outlaws, lorsqu'il a été promu au poste de producteur exécutif sur le looter shooter d'Ubi. Son rôle sera de coordonner tout les projets en cours et les futurs, tout en veillant à une plus grand cohérence. « Il y a grand nombre de développeurs talentueux qui travaillent actuellement sur la marque. Et je pense qu'une plus grande cohérence ne peut qu'améliorer le travail de chacun ».

Lorsque Julian Gerighty a avoué avoir été déçu du score Metacritic de Star Wars Outlaws, il a indiqué que ce serait ses dernières semaines sur le jeu. « On a annoncé que je serai producteur exécutif de la licence The Division, donc ce sont les dernières semaines que je passe sur Star Wars Outlaws ». Mais son départ du projet se concrétise un peu plus et il y a une très bonne nouvelle pour ceux qui attendent The Division 3.

Gerighty restera pour le « prochain mois de mises à jour et de correctifs » de Star Wars Outlaws, puis basculera ensuite sur The Division 3. Au regard du calendrier fixé, le producteur devrait donc prendre ses nouvelles fonctions d'ici novembre. Pour cet épisode, Ubisoft Massive a pour ambition de soigner particulièrement la narration afin de « s'assurer que l’histoire s’intègre parfaitement aux mécaniques de gameplay et à l’univers ». Etes-vous confiants pour l'avenir de la franchise ?

Source : Game File.