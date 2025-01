The Division 3 est sans doute l'un des jeux les plus attendus d'Ubisoft, aux côtés d'Assassin's Creed Shadows. Malheureusement, les nouvelles concernant ce TPS ne sont pas vraiment bonnes.

Les amateurs de la série The Division vont devoir patienter encore longtemps. Selon les dernières informations, Ubisoft ne prévoit pas de sortie pour The Division 3 avant 2027, au mieux. Une annonce qui risque de frustrer ceux qui espéraient un retour plus rapide de cette franchise à succès.

The Division 3 pas pour tout de suite

Lancée en 2016, la série The Division avait conquis les joueurs grâce à son univers post-apocalyptique et ses mécaniques de jeu en ligne immersives. Le succès du premier opus a donné lieu à une suite en 2019, The Division 2, qui a également été bien accueillie. Pourtant, depuis six ans, aucun signe concret d’un nouvel épisode n’a émergé.

Cette absence prolongée s’explique par le calendrier chargé de Massive Entertainment. Le studio suédois, en charge de la série, a préféré se concentrer sur d’autres projets majeurs comme Avatar: Frontiers of Pandora (2023) et Star Wars Outlaws (2024). Ce n’est qu’après ces lancements que Massive semble enfin avoir commencé à travailler sérieusement sur The Division 3.

Pas de sortie avant 2027

D’après le journaliste Tom Henderson, connu pour ses informations fiables sur Ubisoft, The Division 3 ne sortira pas en 2025 ni en 2026. La date de sortie la plus proche pourrait donc être début 2027. Cependant, rien n’indique que ce délai sera respecté, et une sortie en 2028, voire plus tard, reste une possibilité. Pour les fans, ce délai peut sembler interminable. Pourtant, ce choix pourrait permettre à Massive Entertainment de consacrer toute son attention au projet, avec l’espoir de proposer un jeu qui dépasse les attentes.

Comme à son habitude, Ubisoft reste silencieux face à ces rumeurs. L’éditeur commente rarement ce type d’information. Cependant, la fiabilité de Tom Henderson, qui dispose d’un solide historique sur les projets d’Ubisoft, donne du poids à ces nouvelles. Même si les plans peuvent évoluer, il semble peu probable que le jeu arrive avant plusieurs années.

Avec cette longue attente, The Division 3 devra frapper fort pour renouer avec les joueurs. L’univers riche et captivant de la série reste un atout majeur, mais le public attend désormais des nouveautés et des innovations. Ubisoft et Massive Entertainment semblent vouloir prendre leur temps pour offrir une expérience à la hauteur des attentes.

Source : insider-gaming