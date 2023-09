Même si Ubisoft a décidé d'allouer plus de ressources que jamais à Assassin's Creed, certaines licences de l'éditeur restent importantes et ne demandent qu'à revenir. The Division en fait partie et la firme vient de se prononcer sur son avenir... à travers un simple communiqué de presse.

Le meilleur à venir pour la licence ?

À courte terme, la franchise est sauvée puisque deux jeux ont déjà été révélés. Le free-to-play consoles et PC The Division Heartland, et le titre mobile The Division Resurgence. Deux épisodes attendus dans les prochaines semaines si rien ne change. Mais après ces sorties, c'était le flou le plus total jusqu'à cette nouvelle prise de parole d'Ubisoft.

Dans un message publié sur le site officiel, l'éditeur annonce avoir nommé Julian Gerighty comme producteur exécutif de la marque. « Nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division n'en est qu'à ses débuts en tant que franchise. Il y a tellement d'histoires incroyables à raconter, d'endroits à explorer et de gens à protéger » a déclaré l'intéressé, en se remémorant au passage la naissance de la licence. « Je me rappelle de la promesse de gameplay - la co-op, le PvP, les mécaniques RPG en monde ouvert. Ce monde auquel on pouvait s'identifier, très réaliste, où vous pouviez réellement être un agent de changement » ajoute t-il.

Des souvenirs comme pour refermer une page ? Non. Par le biais de ce communiqué, Ubisoft a confirmé la création de The Division 3. En dépit de rumeurs contraires, la saga va bien revenir dans les prochaines années, mais il va falloir être patient. Tant que Star Wars Outlaws n'est pas sorti, Julian Gerighty ne sera pas pleinement de retour sur la série. Mais s'il revient, c'est bien pour un rôle primordial : il sera chargé, avec les autres éléments de Massive, de « consolider l'identité de la marque ».

The Division 3 annoncé par Ubisoft

The Division 3 est donc une réalité, quand bien même la sortie est encore lointaine. En attendant, le deuxième épisode sera toujours suivi avec des mises à jour et probablement des contenus inédits. « Après avoir rejoint l'équipe de Massive Entertainment, il a été assigné au rôle de directeur créatif de TD2 où lui et son équipe ont créé une nouvelle aventure dans les rues de Washington D.C. Maintenant, il se concentre sur The Division 3 ainsi que sur la multitude d'autres projets situés dans l'univers de la franchise. Y compris le soft mobile Resurgence et le jeu de tir survival-action Heartland »

En prenant cette nouvelle fonction, Gerighty s'engage à une plus grande cohérence pour la licence. « Il y a grand nombre de développeurs talentueux qui travaillent actuellement sur la marque. Et je pense qu'une plus grande cohérence ne peut qu'améliorer le travail de chacun ». Bien que le deuxième opus ne soit pas sans défaut, il a clairement amélioré la formule de base et voir Gerighty chapeauter l'ensemble est donc plutôt une bonne nouvelle sur le papier. Cependant, seul l'avenir nous dira si c'était la meilleure décision à prendre.