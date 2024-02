Ahh, The Day Before. Comment ne pas se souvenir de cette arnaque monumentale ? Petit rappel, c'est un jeu qui était présenté comme étant un MMO de survie mélangeant du The Last of Us et The Division. Sur le papier, pourquoi pas, et ça a justement piqué la curiosité de nombreuses personnes. Le problème, c'est qu'au fil du temps, les joueurs ont compris qu'il y avait anguille sous roche. Entre les reports et la communication aux abonnés absents, tout le monde se montrait craintif. Lorsqu'il est finalement sorti, la catastrophe s'est confirmée, et le titre a carrément été retiré du magasin de Steam. Cependant, il a récemment pointé le bout de son nez sur la plateforme de Valve, créant ainsi l'incompréhension au sein de la communauté. Que se passe-t-il ?

The Day Before est de retour sur Steam ? Pas vraiment

On ne vous a pas refait l'historique complet de The Day Before, car ça prendrait un bon bout de temps. Il faut simplement retenir que c'était l'une des plus grosses arnaques de ces dernières années dans la sphère vidéoludique. Donc forcément, on n'a pas versé de larmes lorsqu'il s'est fait éjecter de Steam. En prime, celles et ceux qui l'avaient acheté ont eu droit à des remboursements. Fin ? Eh bien, pas exactement. En effet, plusieurs personnes ont remarqué que sa page était revenue sur le magasin. Mais ne vous y trompez pas.

Pour cause, il ne s'agissait pas vraiment de The Day Before. Pourtant, tout était là : la description, le trailer, la date de sortie, rien ne manquait à l'appel. Un bon moyen de se remémorer le souvenir douloureux de cette terrible expérience. La seule différence notable se situait au niveau du prix, qui était maintenant aux alentours de 5 euros. Mais ce n'était, du moins après les recherches qui ont été effectuées, qu'une façade pour des titres vraiment étranges qui n'inspirent pas confiance.

Au passage, il est inutile d'aller chercher la page de The Day Before vous-mêmes. A l'heure d'écrire ces lignes, celle-ci a disparu, confirmant ce qu'on pensait déjà dessus. Quoi qu'il en soit, avant le 15 février, cette page appartenait à un jeu s'appelant « Carrot the Cat ». Ensuite, tout a été changé, mais ça ne s'arrête pas là. Jusqu'au 12 février dernier, la description affichait le texte suivant : « bienvenue dans le nouveau chapitre de la saga Grand Theft Auto - GTA Brazil ». Bon, on ne va pas continuer à dérouler la liste, vous avez compris qu'on a eu affaire à une grosse arnaque. Ironique quand on connaît l'histoire du jeu.

La fameuse page de The Day Before qui est réapparue sur Steam

Des conditions de développement déplorables

Pour rester sur le sujet de The Day Before, on a fini par en savoir un peu plus sur les coulisses du développement. Un ancien membre (ce n'est pas confirmé de façon officielle) du studio Fntastic a fait une déclaration pour le moins inquiétante. Il aurait été exploité comme bénévole, avant d'être viré sans crier gare. La cause ? Il « n'allait pas assez vite », et il « n'était pas professionnel ». Décidément, plus on se penche sur le sujet, et plus ça devient cauchemardesque.

En plus, notre homme n'est pas le seul à avoir pris la parole sur les conditions du chantier de The Day Before. Les médias GameStar et Game Two ont mené l'enquête, et ont découvert un leadership enclin aux licenciements sans raison valable. On parle « d'erreurs mineures » qui valent d'être mis à la porte, mais il y a pire. Si le travail de certains n'était pas à la hauteur des attentes de la direction, ils pouvaient apparemment se prendre une amende. C'est lunaire, et on souhaite bien du courage aux remerciés.