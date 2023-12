The Day Before est officiellement sorti sur PC, seulement voilà, il n'a pas convaincu les joueurs. Les retours n'y vont pas de main morte, et le jeu se fait descendre de tous les côtés.

Si vous connaissez son histoire, vous savez que The Day Before a bien souvent fait parler de lui. Cependant, ça n'a pas toujours été pour les bonnes raisons. Mais alors, vraiment pas. Le jeu de survie en monde ouvert à mi-chemin entre The Division, The Last of Us et DayZ, avait pourtant une formule alléchante. Mais en cours de route, il a rencontré de nombreux déboires. Sans même parler de la communication désastreuse, il a également eu des problèmes de droits, et une politique de bénévolat... douteuse. Cela dit, ça ne l'a pas empêché de sortir le 7 décembre, et les joueurs n'ont pas manqué de lui faire un retour. Et là, le titre s'est fait déchirer par les joueurs.

The Day Before ne plaît pas du tout

Aux dernières nouvelles, The Day Before avait grandement inquiété la communauté. Le gameplay qu'il avait montré était loin d'être flatteur, et il était victime d'un nouveau report. Une fois sa date de sortie fixée en décembre, le studio Fntastic a fait une annonce pour le moins surprenante : le jeu sera uniquement en accès anticipé sur PC. Pour beaucoup, ça paraissait irréel, allant jusqu'à se moquer de cette décision. Bref, le titre a bel et bien fini par arriver sur la plateforme Steam. Malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, c'est un désastre.

The Day Before est disponible depuis hier, ce qui fait qu'il est encore tout jeune. Malgré ça, pas mal de monde s'est présenté au rendez-vous pour l'essayer, avec une question en tête : « est-ce que ça va être si terrible que ça ? ». La moyenne sur Steam étant à « Extrêmement négative » pour plus de 9000 évaluations, vous avez probablement la réponse. L'une d'entre elles explique que « ce n'est même pas un MMO en monde ouvert, juste un extraction shooter sur une petite carte ». Et là, c'est juste un exemple. Les joueurs ne sont pas contents, et ils le font savoir.

Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement ? Le plus gros problème à l'heure actuelle concerne les serveurs qui peinent à ne pas afficher des erreurs. Alors oui, au moment où on écrit ces lignes, le jeu est l'un des plus visionnés sur Twitch, et des dizaines de milliers de curieux accourent pour l'essayer. Néanmoins, c'est visiblement la douche froide pour la grande majorité des détenteurs de The Day Before. Sans surprise, c'est vite remonté aux oreilles du studio, qui a pris la parole sur la situation.

Une situation catastrophique pour le studio

Sur le Discord officiel de The Day Before, les joueurs ont concrètement répété la même chose. « Ce n'est pas un monde ouvert », « ce n'est pas un MMO », « c'est un extraction shooter ». Peu de temps après le lancement du jeu et les retours négatifs, Fntastic a temporairement mis en pause l'accès au serveur Discord. La communauté était dans l'incompréhension, mais la firme l'a finalement réouvert. Toutefois, un modérateur a d'abord posté un message pour faire l'état de la situation.

Tout d’abord, il est essentiel de laisser les choses se calmer en raison de la toxicité écrasante que nous ne pouvons actuellement pas gérer efficacement. Deuxièmement, nous devons transmettre tous les rapports de bugs à l’équipe de développement. Nous ne pouvons pas accomplir cela si nous ne sommes pas autorisés à partager ces rapports.

Vous l'aurez compris, l'avenir s'annonce plutôt sombre pour The Day Before. Des mises à jour sont attendues, mais la confiance des joueurs va être dure à regagner. Pour le moment, ce sont les problèmes impactant les serveurs qui vont être taclés avant de passer à la suite. Nous verrons bien dans les semaines à venir la façon dont le jeu évoluera. Espérons que ça s'améliore.