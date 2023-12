Au moins, on ne pourra pas dire que The Day Before n'a jamais existé. Après de longs mois à balader les joueurs dans tous les sens, le studio Fntastic a sorti son « jeu ». Mais il n'aurait pas dû. À l'arrivée, il y a bien eu tromperie sur la marchandise de A à Z. La promesse d'un MMO en monde ouvert, qui se voulait être un mélange entre The Last of Us et The Division, s'est finalement métamorphosé en un « extraction shooter sur une petite carte » selon un utilisateur Steam.

Et forcément, dans ces cas-là, ça finit toujours mal. Les commentaires extrêmement négatifs se sont répandus sur la plateforme de Valve. Mais il y a encore plus choquant puisque les développeurs ont annoncé dans la foulée qu'ils n'avaient pas d'argent pour poursuivre le développement de The Day Before. Et que, par conséquent, ils étaient dans l'obligation de mettre la clé sous la porte. Résultat, le titre est indisponible... ou presque.

Une nouvelle arnaque The Day Before

C'est la fin de The Day Before, du studio Fntastic, et comme convenu, le jeu a donc été supprimé de Steam. D'après les équipes, une solution pour les remboursements est actuellement en discussions avec la plateforme. Et malgré tout ce qui vient de se passer, ce n'est pas réellement fini. Le titre est encore victime d'une nouvelle arnaque. Pourquoi encore ? Avant le lancement, des personnes malveillantes se sont fait passer pour des membres de l'équipe afin d'offrir des partenariats à des créateurs de contenus. Mais tout était faux.

Aujourd'hui, c'est encore plus lunaire avec l'entrée en scène de scalpers. À l'heure d'écrire ces lignes, des spéculateurs ne doutent de rien et revendent des clés The Day Before à prix d'or. Alors que le jeu était affiché au tarif de 40€, on trouve des propositions à plus de 200€. Et c'est « plutôt donné » car des comptes Steam, avec le titre déjà dessus, ont été repérés pour la modique somme de 1000$. Au-delà de l'énorme escroquerie tarifaire, il n'y a absolument aucun intérêt à posséder The Day Before. De base, le jeu a été un véritable naufrage, mais depuis que le bateau a coulé, de telles clés sont absolument inutiles et inutilisables. Les serveurs ne reviendront jamais.

Crédits : SrGarrus via X.

Des conditions de développement désastreuses

Peu après l'annonce de la fermeture de Fntastic et de la mise à mort de The Day Before, un ancien membre de l'équipe a partagé son expérience pour révéler les déplorables coulisses de développement. D'après cette personne - surnommé Wholf - qui a été embauchée en tant qu'assistant manager communication, le studio s'est offert les services de bénévoles qui ont été traités « comme de la merde ». Et le terme offert est lourd de sens ici puisqu'en dépit de la motivation et des heures de travail à son poste, cet individu n'a jamais été rémunéré. Il dit « avoir été aveuglé » par les développeurs et leurs fausses promesses.

Le pire dans l'expérience de Wholf, c'est qu'il a été viré sans vergogne au bout de deux ans. Les responsables ayant prétexté qu'il était « trop lent, pas assez réactif et non professionnel ». Le fait que Wholf remettre en cause l'existence de The Day Before n'a pas dû passer, et pourtant, il avait raison. « J'ai passé deux ans à travailler bénévolement, en y mettant beaucoup de passion et de dévouement, mais ça a été jeté à la poubelle. Il s'avère que tout n'était que mensonge et j'ai fait tout ça pour rien. Pour tout mon travail, je n'ai eu que des Propcoins, la monnaie virtuelle du jeu Propnight du studio, quelques clés et un remerciement. J'espère que tout le monde sera remboursé. Et j'espère également que quelqu'un intentera un procès pour tous ces mensonges » conclut-il.