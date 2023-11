The Day Before revient faire parler de lui. Le jeu se montre une fois encore et nous fait une grosse annonce dans la foulée. Mais il n'y a pas que de bonnes nouvelles.

Ah… The Day Before… un jeu de survie qui a su faire monter la sauce lors de sa première présentation. Un jeu de survie en monde ouvert, à mi-chemin entre The Division, The Last of Us et DayZ. Une recette qui a de quoi faire saliver, mais le conte de fée n’aura été que de courte durée. Le studio Fntastic s’est rapidement pris les pieds dans le tapis. Communication désastreuse, problèmes de droits, politique de bénévolat opaque et peu flatteuse… The Day Before a clairement perdu de sa superbe depuis le temps, et la dernière présentation en date ne va malheureusement pas l’aider à relever le niveau.

The Day Before peine à convaincre

Le "downgrade", on connaît tous ça. Un terme que l’on utilise lorsque qu'un jeu déçoit à sa sortie parce qu'il n’est absolument pas à la hauteur de ce qui a été montré lors des différentes présentations avant sa diffusion. On se souvient tous de l’affaire Watch Dogs d’Ubisoft, par exemple, l’un des downgrades les plus marquants de l'histoire, mais ce n'est pas un cas isolé, ça non.

Il n'est pas rare que les vidéos de gameplay et les présentations ne soient pas représentatives du produit final, et à ce moment-là tout le monde tombe de haut, que ce soit la presse ou les joueurs. C'est ce qu'il se passe avec The Day Before depuis que le studio a décidé de jouer franc-jeu. Après des trailers de folie et des séquences de gameplay alléchantes, c’est la désillusion depuis plusieurs mois. Après avoir été reporté plusieurs fois déjà, The Day Before s'apprêtait enfin à pointer le bout de son nez, et puis en fait… non.

La dernière mise à jour en date du jeu nous a dévoilé un peu de gameplay, bien moins flatteur que les premières présentations, mais aussi une nouvelle date de sortie. The Day Before est désormais daté au 7 décembre prochain, MAIS, parce qu’il y a un "mais", uniquement en accès anticipé (early access) et que sur PC visiblement. Autant vous dire que ça se moque et ça rage sec sur les réseaux sociaux. Plus personne n'y croit vraiment, même si le jeu semble bien plus tangible qu'un certain Abandoned qui n'a plus donné signe de vie depuis un bail. The Day Before va donc devoir sérieusement se secouer pour séduire son public, et si l'on en croit les premières réactions au gameplay dévoilé, c’est mal barré malheureusement.

Outre le downgrade graphique et technique évident, le jeu n’arrive pas à convaincre. On a vu un peu de conduite au volant de gros bolides façon Je suis une Légende, une baignade dans un spa et une salle de sport, mais rien de bien nouveau. Un menu pour gérer son équipement, de belles promesses suggérant une gestion de l'armement un poil plus poussée que dans la plupart des jeux (on se rapprocherait ici visiblement d'un DayZ), et on a pu apercevoir quelques monstres. Mais c’est à peu de chose près tout. D'ici quelques semaines, nous en aurons le cœur net. Nous verrons enfin ce que ce The Day Before a dans le ventre, à moins que les choses ne changent d'ici là. On n'est pas à l'abri encore une fois.