Le studio derrière The Day Before, l'une des plus grosses arnaques vidéoludiques de l'histoire, revient avec une nouvelle escroquerie proprement ridicule.

Après l'énorme esclandre provoqué par The Day Before et plusieurs tentatives pour son studio Fntastic de couvrir ses traces, celui-ci est revenu à la charge peu de temps après. Un nouveau jeu a été annoncé, baptisé Escape Factory, dans l'indifférence presque totale. Qu'à cela ne tienne, le studio ne se laisse pas démonter et travaille actuellement sur un troisième jeu. Avec en prime une méthode à peine voilée d'escroquer son prochain. On vous relate cette ridicule nouvelle frasque.

Aucune limite à l'arnaque pour le studio derrière The Day Before ?

L'histoire rocambolesque derrière The Day Before mériterait presque un film ou un documentaire. Pour rappel, ce jeu de survie au sein d'une apocalypse zombie a connu un développement pour le moins obscur. Assets sous Unreal Engine ou autres utilisés sans licence, développeurs travaillant bénévolement pendant des années, la liste des pratiques plutôt douteuses de Fntastic est longue. On retrouvait d'ailleurs potentiellement cette idée d'« asset flip » dans leur second jeu, Escape Factory.

Leur troisième tentative après The Day Before, qui nous intéresse ici, se veut un retour au genre « action-horreur » avec chasse d'objets. Un concept, dixit Fntastic, « très attendu des joueurs ». Le studio croit tellement dans son nouveau projet qu'il s'est récemment fendu d'un concours sur son propre Discord. Il demande ainsi à sa communauté de créer pour lui, une fois encore bénévolement, des maps pour des objets en 2D ou en 3D. Ce afin de leur offrir « une chance de déployer toute leur créativité ».

Sauf que les gagnants de ce concours ne recevront aucun prix ni rémunération, à l'exception de la présence de leur création en jeu, associée à leur nom, et « une copie gratuite desdits objets ». De manière à peine voilée, le studio derrière The Day Before semble donc retomber dans ses travers. À l'exception qu'il ne s'agit pas ici de travailleurs bénévoles internes, mais bien de membres de sa « communauté », donc externes. Tout cela pour très probablement gagner du temps, et surtout de l'argent. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le concours est encore actif, et visiblement aucun signalement n'a été fait contre cette nouvelle pratique pour le moins douteuse. Le feuilleton riche en rebondissements et escroqueries du studio à l'origine de The Day Before se poursuit donc, a priori en toute impunité.