Après le traumatisme The Day Before, on a désormais tendance à se méfier de jeux sortis de nulle part qui vendent un peu trop de rêve. Un nouvel exemple en la matière fait parler de lui.

Le jeu en question se nomme ILL, développé par Team Clout, un studio pratiquement inconnu au bataillon. Il s'agit sur le papier d'un FPS horrifique développé sur l'Unreal Engine 5. Toutefois, de nombreux signes tendent à indiquer qu'il pourrait représenter un nouveau cas à la The Day Before. On plonge dans l'horreur pour étudier le dossier.

Un nouveau projet malade à la The Day Before ?

The Day Before est mort et enterré depuis quelques mois, mais a laissé d'importants stigmates. De mémoire de joueur, il s'agit en effet d'un des pires scams de l'histoire du jeu vidéo. Le MMO de survie horrifique beaucoup trop beau pour être vrai a arnaqué énormément de joueurs, en raison d'une campagne marketing extrêmement agressive et mensongère.

Pour rester dans la thématique de l'horreur, un autre jeu sur le papier très prometteur suscite actuellement autant l'engouement que la crainte. Le titre en question est ILL, un FPS horrifique, développé par une certaine Team Clout. En guise de moteur, il tournerait sur l'éblouissant Unreal Engine 5. Quoi qu'assez discret, le projet a clairement attiré l'attention des fans du survival horror. Le peu qu'on en a vu s'avère magnifique, avec des monstres absolument cauchemardesques. On vous laisse juger par vous-mêmes du résultat, mais un disclaimer est de mise. Âmes sensibles s'abstenir, ILL s'annonce extrêmement gore et graphique. Si une telle chose vous rebute, ne regardez surtout pas les vidéos intégrées dans cet article. Vous voilà prévenus.

Plusieurs éléments sanglants ne collent pas

En dépit de signes assez prometteurs, ILL sème grandement le doute. Sur la chaîne YouTube de Team Clout, nous ne trouvons par exemple qu'une seule autre vidéo en plus de celle ci-dessus. Le studio sorti pour ainsi dire de nulle part se montre particulièrement secret, au point d'en être suspect. La plupart des détails de développement du jeu passent en effet par une page Patreon. Seuls les personnes prêtes à payer peuvent donc en apprendre plus. Dans une dynamique visant à faire connaître massivement son projet, on aurait plutôt tendance à en faire la publicité la plus large possible.

Le fait que ILL dispose d'une page Steam ne l'innocente pas forcément. Tel était également le cas de The Day Before. Autre point de similarité avec ce titre traumatisant : des vidéos un peu trop belles pour être vraies. Le jeu serait apparemment développé sur l'Unreal Engine 5. Mais le peu de vidéos du titre en action disséminées sur la Toile apparaissent pré-rendues. Très difficile donc de juger de la véritable qualité du produit final. Nous en avons fait l'amère expérience lorsque The Day Before est sorti, avec un résultat à bien des années lumière des vidéos de gameplay partagées au fil du « développement ». Nous aimerions accorder le bénéfice du doute à ILL. Malheureusement pour lui, le dernier énorme scam en date est encore trop présent dans les esprits pour ne pas soulever d'énormes red flags en voyant ce projet de Team Clout.