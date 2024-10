Le studio Fntastic, derrière The Day Before, est loin d'avoir dit son dernier mot et réserve une nouvelle "surprise" pour les joueurs. Clairement, cela fait déjà beaucoup parler.

Le studio Fntastic (derrière The Day Before) ne se laisse pas abattre par l'échec. Après avoir tenté de revenir sur le devant de la scène en septembre avec Escape Factory, un jeu financé via Kickstarter, le studio a annoncé que le projet ne verrait finalement pas le jour. Le manque d'intérêt et de financement a contraint l'équipe à abandonner ce jeu. Mais Fntastic ne baisse pas les bras et revient déjà avec une nouvelle idée en tête.

Un échec, mais un nouveau projet en vue après The Day Before

Même si Escape Factory n'a pas trouvé son public, Fntastic rebondit rapidement avec l'annonce d'un nouveau jeu : Items. Selon le studio, il s'agira d'un jeu "action-horreur de chasse aux objets", un concept que, d’après eux, "les joueurs attendaient". Contrairement à Escape Factory, cette fois, aucune bande-annonce ni démo n'a été montrée. Le projet est encore en développement, mais Fntastic a promis qu'une démo jouable serait disponible à l'avenir.

Une fois cette démo prête, ils envisagent de lancer une nouvelle campagne Kickstarter. L'idée est de permettre aux joueurs de tester le jeu avant de solliciter un financement participatif. Une approche qui pourrait rassurer certains après l'échec de Escape Factory et l'arnaque The Day Before.

En parallèle, Fntastic a annoncé qu’ils travailleront également sur des jeux mobiles. Bien que les titres n’aient pas encore été révélés, ces jeux serviront à financer le développement de Items. Cela montre que le studio cherche des solutions pour continuer à financer ses projets tout en évitant de dépendre uniquement du financement participatif.

Controverses autour de Escape Factory

L'annonce de Escape Factory avait été entachée de critiques. Certains l’accusaient d’être un "asset flip", un terme désignant un jeu utilisant massivement des éléments graphiques préexistants plutôt que de créer du contenu original. Fntastic avait nié ces accusations, mais la méfiance autour de cette pratique pourrait avoir contribué à l'échec du projet. Avec Items, le studio semble vouloir prendre un nouveau départ et restaurer la confiance des joueurs. Cependant, l'absence de contenu concret jusqu'à présent pourrait laisser certains sceptiques.

Source : Fntastic