S'il y a bien un jeu qui a été un énorme pétard mouillé ces derniers temps, c'est bel et bien The Day Before. Cette fois, c'est vraiment la fin de l'histoire pour le MMO.

Au rang des jeux qui resteront dans les annales pour leur nullité malgré une hype indéniable, on peut clairement citer The Day Before. C'est bien simple, au premier abord le jeu avait toutes les cartes en main pour réussir. Un MMO avec des notions de survie et d'horreur, le tout sous Unreal Engine 5. Que demander de plus ? Hélas, rien ne s'est passé comme prévu et le lancement fut tout simplement catastrophique, avec la polémique que l'on connaît. Le studio Fntastic a été accusé d'escroquerie (notamment), et le projet a dû s'arrêter.

The Day Before, la fin d'une histoire

Le jeu The Day Before a officiellement cessé d'exister, avec la fermeture définitive de ses serveurs le 22 janvier 2024. Ce shooter de survie, qui avait suscité de nombreuses controverses, avait été lancé en décembre dernier mais a reçu des critiques majoritairement négatives, conduisant à son retrait de la vente.

Annoncé en 2021, The Day Before se présentait comme un MMO de survie dans un monde post-pandémique. Le jeu a connu plusieurs retards et un changement pour le moteur Unreal Engine 5. L'absence de séquences de gameplay peu avant la sortie avait soulevé des doutes parmi les fans. Lorsque Fntastic a finalement dévoilé le jeu en janvier 2023, c'était pour annoncer un nouveau retard jusqu'en novembre en raison d'un litige sur la marque.

Finalement sorti en décembre en accès anticipé sur PC, The Day Before n'a pas rencontré le succès escompté. Face à des critiques extrêmement négatives sur Steam, Fntastic a annoncé l'arrêt du développement du jeu, justifiant cette décision par un échec financier et un manque de fonds pour poursuivre. Le jeu a également fait face à d'autres accusations, notamment l'utilisation de main-d'œuvre gratuite. On se rappelle des 40 bénévoles qui ont travaillé sur le projet. En somme, une affaire controversée qui semble maintenant être totalement résolue, du moins pour le moment ?

Coup de chance pour les acheteurs, une campagne de remboursement a eu lieu et Valve a exceptionnellement permis de récupérer la somme totale, et cela peu importe le temps de jeu investi. Heureusement, en plus de l'échec, les joueurs n'ont pas eu à payer les pots cassés