Même mort, le jeu fait encore parler de lui, et un développeur de The Day Before contre-attaque pour protéger le cercueil de sa défunte création. On vous explique tout.

Le jeu vidéo The Day Before, développé par Fntastic, a connu un parcours pour le moins tumultueux, marqué par des annonces prometteuses, des retards successifs, et finalement, une réception désastreuse. Puis finalement, la mort. L’histoire de ce jeu, annoncé comme une expérience de survie en monde ouvert massivement multijoueur, s'est transformée en un véritable feuilleton chaotique.

The Day Before, une histoire en plusieurs actes

Annoncé le 29 janvier 2021, The Day Before avait captivé l'attention avec un trailer impressionnant, promettant un mélange de survie et de combats contre des zombies dans un monde ouvert et interactif. Comparé à des succès comme The Division et The Last of Us, le jeu semblait être idéal pour les fans de survie.

Bien que le début du projet The Day Before ait été marqué par un enthousiasme notable, des préoccupations ont rapidement vu le jour. Le passage annoncé du jeu à la technologie Unreal Engine 5, conjugué à de multiples reports de sortie, a semé le doute quant à la fiabilité de Fntastic. Par ailleurs, des révélations concernant le recours à des travailleurs bénévoles au sein de l'entreprise ont provoqué des réactions critiques.

À son lancement en accès anticipé, le 7 décembre 2023, The Day Before s'est révélé être affligé de multiples problèmes techniques, s'écartant considérablement des promesses initiales. Ce lancement décevant a été accueilli par une vague de critiques négatives, particulièrement prononcées sur des plateformes telles que Steam.

Une défense ubuesque

Fntastic, prétendument fermée quelques jours après le lancement, a publié une déclaration sur Twitter, accusant une campagne de haine d'avoir affecté la perception du jeu. La société a nié les différences entre les trailers et le jeu final, tout en admettant l'absence de certaines fonctionnalités mineures.

Le tweet en question a depuis été supprimé mais on pouvait lire :

Certains blogueurs ont gagné énormément d'argent en créant dès le début du faux contenu avec des titres énormes pour gagner des vues et des abonnés, en exploitant le manque d'informations sur le développement du jeu. Leurs actions ont déclenché une ruée vers l'or parmi les créateurs de contenu en raison de la popularité du jeu en avant-première. [...] Les préjugés négatifs instaurés par certains blogueurs qui gagnent de l’argent grâce à la haine ont affecté la perception du jeu.

Pour les curieux, l'intégralité est encore visible ci-dessous :

Depuis le 22 janvier, les serveurs sont à l'arrêt.