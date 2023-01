The Day Before a des problèmes et nous rapporte une bien mauvaise nouvelle. Un petit malin s’est amusé à mettre des bâtons dans les roues aux développeurs et il a visiblement réussi son coup.

The Day Before, considéré depuis son annonce comme un curieux mélange de MMO, de The Last of Us et de The Division, est dans la tourmente. Après plusieurs reports, des années de développement rocambolesque, une communication rare et sporadique, ainsi que plusieurs dramas, notamment lorsque le studio tentait de recruter des bénévoles, le jeu a une bien triste nouvelle à nous annoncer. Il est complètement bloqué.

The Day Before arrivera un autre jour

Alors qu'une grosse vidéo de gameplay devait être partagée aujourd'hui, le studio Fntastic vient finalement nous annoncer que son gros MMO de survie post-apo ne sortira pas au mois de mars comme c’était prévu depuis un moment. Encore une fois, le jeu est repoussé et là, il ne verra pas le jour avant la fin de l’année. La raison ? Un problème de marque.

Bien que le jeu a été annoncé en janvier 2021, la marque The Day Before n’avait pas encore été enregistrée aux Etat-Unis et, quelques jours après la diffusion du premier trailer, un petit malin s’est réservé le nom auprès de services agréés. Résultat, 2 ans plus tard, le studio se retrouve coincé et Steam a même fait sauter la page du jeu de son magasin. On parle tout de même d’un des titres les plus « wishlistés » de la plateforme.

Juste avant la sortie du jeu, Steam a bloqué notre page à la demande d'un particulier, à cause du nom The Day Before. Comme vous le savez, notre jeu a été annoncé en janvier 2021. Au moment de l'annonce, la marque « The Day Before » était encore disponible. Après l'annonce, une personne a fait une demande avant nous pour enregistrer la marque aux États-Unis. Fntastic

Fntastic n’a donc pas d’autre chose que de faire appel à ses avocats pour essayer de démêler l’affaire et doit remettre la sortie de son jeu à plus tard.

Désormais, The Day Before n’est plus attendu le 1er mars 2023, mais le 10 novembre prochain sur consoles et PC (si tout va bien).

Un nouveau report qui fait un peu mal, mais pas trop. Fntastic affirme que ses équipes gardent un moral en béton et que les développeurs sont tous prêts à faire front. C’est tout le mal qu’on leur souhaite.