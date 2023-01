Dans le petit monde des MMO, un jeu est sur toutes les lèvres : The Day Before. Qu'en penser et surtout celui-ci est t-il réel ?

Si vous suivez un peu l'actualité des MMO, vous avez surement dû entendre parler d'un certain The Day Before, qui est un peu un mélange entre The Last of US et The Division, avec une pointe de DayZ (oui, ça fait beaucoup). Mauvaise nouvelle pour lui, comme nous avons pu l'apprendre cette semaine, le jeu est dans une mauvaise passe et se retrouve bloqué faute d'avoir déposé sa marque aux USA. Mais maintenant le titre fait fasse à un autre problème : les inquiétudes de la communauté.

The Day Before face aux inquiétudes

Même si le jeu était l'un des plus attendus sur Steam (avant sa surpression), c'est un fait, les inquiétudes grandissent au sujet de The Day Before et se sont intensifiées après que le modérateur principal du serveur Discord du jeu ait révélé ne pas être certain que tout soit vraiment réel.

Comme on peut le voir avec ce partage de screenshots d'un certain compte Twitter du nom de Skill Up, un utilisateur connu sous le nom de "Wholf", qui fait office de modérateur principal sur le serveur officiel Discord de The Day Before exprime de sérieux doutes sur le MMO. Voyez plutôt :

Ceux qui se demandent si le jeu est réel, je me demande la même chose en ce moment

C'est tout de même cocasse. Le CM/modérateur explique tout de même plus loin qu'il n'est pas employé par le studio Fntastic et qu'il est un simple volontaire. Ce qui reste une méthode tout de même assez douteuse. Généralement les studios n'ayant pas les moyens d'avoir des employés pour la communication font le travail eux mêmes. Les méthodes du studio derrière The Day Before sont donc assez étranges, c'est d'autant plus vrai que les développeurs travaillent à différents endroits de la planète et qu'il ne semble pas y avoir de locaux. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse sur une vidéo de présentation du studio, qui laisse tout simplement perplexe :

Que pensez de ce MMO ? On vous laisse juge du mot de la fin.