Arnaque totale ou vrai jeu qui pourrait créer la surprise ? On devrait prochainement pouvoir se faire une idée sur The Day Before. À condition que les dernières promesses du studio soient respectées...

Le MMO post-apocalyptique The Day Before, qui semble être un hybride entre The Last of Us et The Division, revient nous donner de ses nouvelles. Le jeu existe et on devrait en avoir la preuve très concrète avant la fin de l'année. Sauf s'il y a un énième contre-temps ?

The Day Before : immense arnaque, joli coup de com, les deux ?

Les informations autour de The Day Before sont pratiquement inexistantes, et pourtant, on a jamais autant entendu parler de lui que ces derniers mois. Repoussé à de nombreuses reprises, le jeu de Fntastic (Propnight) peine à se débarrasser de sa mauvaise presse et à renverser la vapeur. À cause de ses reports incessants, les joueurs en ont conclu qu'il n'existait pas, n'hésitant pas à le qualifier de « scam » ou d'arnaque en bon français, ce que le studio a démenti avec fermeté.

Si les retards sont monnaie courante dans l'industrie vidéoludique, et pas que dans celle-ci d'ailleurs, The Day Before inquiète pour d'autres raisons. Entre les accusations de plagiat, le gameplay désastreux ou la suppression de Steam, difficile d'accorder sa confiance au projet. Et pour ne rien arranger, certaines personnes peu scrupuleuses se sont emparées de ce bad buzz pour essayer d'escroquer des influenceurs. Un tableau bien sombre alors que The Day Before est censé sortir, enfin, d'ici le 10 novembre prochain.

Est-ce que ce sera le cas ? À l'heure d'écrire ces lignes, c'est la feuille de route du studio qui ne souhaite pas s'en écarter. Sur le canal privé Discord, les développeurs ont fait deux promesses importantes. L'une sur la date de sortie et l'autre qui entend attester définitivement de l'existence du titre auprès des joueurs, de la presse et des plateformes qui ont entrepris de censurer The Day Before. Une censure qui reste en travers de la gorge de Fntastic.

Ellie et Dina peuvent débarquer à tout moment (crédits : Fntastic).

Le jeu polémique maintient sa sortie et annonce une bêta

Après quelques semaines sans nouvelle, les équipes de ce MMO post-apocalyptique viennent de communiquer. Fntastic « travaille d'arrache pied pour que le jeu réponde aux exigences élevées », et révèle qu'une bêta sera lancée avant la sortie.

Nous comprenons que beaucoup d'entre vous ont attendu avec impatience la sortie de ce jeu. Et nous voulons vous remercier pour votre patience et votre soutien tout au long du processus de développement. Nous travaillons d'arrache pied pour que le jeu réponde aux exigences élevées. Et nous sommes convaincus que l'attente en vaudra la peine. À l'approche de la sortie, nous allons organiser un bêta-test pour le jeu. Les joueurs auront ainsi l'opportunité de l'essayer avant son lancement, et de nous faire part de leurs précieux retours. Ce qui nous permettra d'améliorer le produit final. Via PCGamer.

Autre promesse : le retour de The Day Before sur Steam après sa suppression inexpliquée de la boutique. « Et pour ceux qui se poseraient la question, le jeu devrait être sur Steam, oui. L'équipe y travaille. » peut-on lire via leur Discord.

The Day Before devrait être disponible sur Steam dès le 10 novembre 2023. Quant aux versions PS5 et Xbox Series X|S, elles sont aussi prévues à une date encore inconnue.