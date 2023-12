The Day Before est déjà mort. Ce n'est pas une blague cette fois, le studio vient de faire une annonce choquante que personne n'avait vu venir. Les joueurs sont quant à eux en colère.

The Day Before nous aura bien fait rire, ou pas c'est selon. Après avoir généré une hype totalement folle lors de son annonce, le jeu prétendument MMO de survie souvent comparé à The Division ou encore The Last of Us pour son ambiance, a rapidement perdu de sa superbe. Le studio Fntastic s'est alors mis à pédaler dans la choucroute comme on dit. Mauvaise pub, gestion très étrange du studio avec notamment des affaires de bénévolat puis des problèmes avec les droits concernant le nom du jeu… un vrai cirque.

The Day Before le jeu dont on aura jamais rien compris

Et le numéro a duré un bon moment. Les reportages se sont enchaînés, les bandes-annonces aussi d’ailleurs, révélant un jeu finalement plus maigre qu’annoncé. Les joueurs ont rapidement crié à l’arnaque, pensant même que le jeu n'existait tout bonnement pas. Le studio s'est alors empressé de prouver le contraire à grand renfort, une fois encore, de gameplay. Ça n'a jamais vraiment convaincu le public et les moqueries ont fusé dans tous les sens. On le sait, Internet, c’est la jungle, un zoo même parfois. Autant dire que le studio a pris très cher.

Enfin, le jour J est arrivé il y a moins d'une semaine. Et là, c’est la douche froide. The Day Before n'est clairement pas à la hauteur. Carte vide, manque de contenu, techniquement pas au niveau, gameplay décevant… rien, ou presque, ne semble tenir le coup aux yeux des joueurs. Face à ces retours désastreux et le manque évident d’engouement pour la sortie de celui qui a longtemps été LE jeu le plus attendu sur Steam (oui, oui les chiffres des listes de souhaits parlaient d’uex même à une époque), le studio a pris un énorme mur. Un mur visiblement impossible à franchir puisque, contre toute attente, Fntastic a annoncé la fermeture pure et simple de l’entreprise.

Aujourd'hui, nous vous annonçons la fermeture du studio Fntastic. Malheureusement, The Day Before a échoué financièrement et nous manquons de fonds pour continuer. Tous les revenus perçus sont utilisés pour rembourser les dettes envers nos partenaires. Fntastic sur X

Tout est déjà fini pour le jeu, le studio ferme ses portes

Oui, vous lisez bien, le studio Fntastic n'existe plus. Le hic, c’est que The Day Before est sorti il y a peu, il y a quelque brave qui arpente encore les serveurs, mais à première vue, c’est la fin. Les développeurs affirment que les serveurs resteront actifs un temps, sans vraiment entrer dans les détails. Ils ne savent pas ce que vont devenir le jeu, ni même Propnight d’ailleurs, sorte de Dead by Daylight où les survivants pouvaient prendre l'apparence d'objets du décor pour se planquer. On ne sait pas et le communiqué du studio ne nous en dit pas plus.

Créé en 2015, le studio a conçu quelques jeux comme Dead Dozen, un jeu d’horreur multijoueur, ou encore Radiant One, un petit jeu narratif. Puis Propnight qui surfait sur la tendance des « prop games » et enfin, The Day Before dont le développement aura duré 5 années à en croire le studio. Ce n’est pas rien. Les dirigeants du studio se disent attristés et n'ont visiblement pas le choix. Une triste nouvelle donc bien que l'on ne sache pas ce que deviendront les employés et les collaborateurs. Côté joueurs, il semble inutile d'espérer un quelconque remboursement. Étrangement d'ailleurs, le jeu est encore disponible à l’achat sur Steam. En somme, c’est encore une fois assez flou et totalement surréaliste. Sur Discord et sur les réseaux sociaux, c'est déjà le déluge. Bien évidement, malgré la déception et peu importe le comportement des développeurs, le harcèlement n'est absolument pas justifier ni justifiable d'ailleurs.