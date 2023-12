The Day Before, l'un des jeux les plus catastrophiques de tous les temps, a enfin été supprimé de Steam. Mais ce n'est pas encore tout à fait fini et le studio Fntastic a une dernière annonce.

Après des promesses fausses, une sortie catastrophique et un abandon même pas une semaine après le lancement, The Day Before restera l'une des plus grosses fraudes jamais vues dans le jeu vidéo. « Malheureusement, The Day Before a échoué financièrement et nous manquons de fonds pour continuer » ont annoncé les développeurs le 11 décembre dernier. Littéralement quatre jours après la sortie. Et on peut se demander où est parti l'argent puisque le studio a notamment été accusé de vol d'assets et d'avoir exploité des bénévoles. Si des remboursements doivent encore avoir lieu, on a des nouvelles sur l'enterrement du « jeu ».

The Day Before est donc presque mort puisque Steam a déjà pris les dispositions qu'il fallait pour le retirer de la boutique. Mais ça a engendré une nouvelle arnaque avec la revente de clés à prix d'or par des utilisateurs peu scrupuleux. On parle tout de même de clés proposés à 200 euros, voire des comptes où le titre est installé pour 1000$. Évidemment, il n'y a qu'une chose à faire devant ça : fuir et ne pas succomber à la tentation.

Lors de l'annonce la mise à mort de The Day Before, le studio Fntastic a prévenu que les personnes seraient remboursées et que les serveurs seraient mis hors ligne. Mais jusque-là, il n'y avait pas de date précise. C'est maintenant le cas, les équipes ayant au moins pris la peine de communiquer sur le sujet. Et il y a une bonne nouvelle pour les remboursements.

Chère communauté, Nous avons le regret de vous informer que la société Fntastic a officiellement mis un terme à ses activités. Par conséquent, les serveurs de The Day Before fermeront le 22 janvier 2024. Comme stipulé précédemment, Mytona, en tant qu'investisseur, a travaillé avec Steam pour faciliter le remboursement du jeu à tous les acheteurs. Steam va désormais indemniser de manière proactive tous les joueurs qui n'ont pas été encore remboursés. Nous voulons témoigner notre reconnaissance envers la communauté pour son soutien tout au long du projet. Malheureusement, sans équipe de développement, nous n'avons pas eu que d'autre choix que de tout arrêter. Nous remercions sincèrement tous ceux qui nous ont soutenus durant cette aventure, et vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes. Via X.

Une communication sur un ton étrangement positif, après tout ce qui s'est passé, qui n'a pas échappé aux internautes.