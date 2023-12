Contre toute attente, il sera peut-être possible de remettre les mains sur The Day Before pour celles et ceux qui l'ont loupé. Après, il faut voir qui aurait envie de s'infliger l'un des pires jeux de l'histoire du médium.

The Day Before, c'est l'une des plus grandes débâcles vidéoludique de ces dernières années, voire de tous les temps. Une arnaque, c'est la seule manière dont on pourrait décrire ce qui s'est passé. En seulement quelques jours après sa sortie, le studio a annoncé la fermeture des serveurs, et le jeu fut retiré de la vente sur Steam. Des remboursements sont encore en cours, mais sur le papier, il n'est plus possible de l'acheter, et en janvier, plus personne ne pourra y jouer. Néanmoins, certaines personnes essayent de contourner ça, et elles vont tenter de l'empêcher de disparaître.

The Day Before ne va pas mourir

Un petit point sur la situation s'impose avant de continuer. Fntastic a pris la peine de diffuser un communiqué il y a peu au sujet de The Day Before. Ce qu'on a notamment appris, c'est que les serveurs allaient être mis hors-ligne le 22 janvier 2024. Après ça, il ne sera plus possible de lancer le jeu, ce qui ne va pas forcément déranger beaucoup de joueurs au vu de la catastrophe qu'est l'expérience. Toutefois, pour celles et ceux qui auraient voulu l'essayer au moins une fois, deux personnes sont en train de plancher sur le sujet, et ça s'annonce bien.

Nous avons le regret de vous informer que la société Fntastic a officiellement mis un terme à ses activités. Par conséquent, les serveurs de The Day Before fermeront le 22 janvier 2024. Comme stipulé précédemment, Mytona, en tant qu'investisseur, a travaillé avec Steam pour faciliter le remboursement du jeu à tous les acheteurs. Steam va désormais indemniser de manière proactive tous les joueurs qui n'ont pas été encore remboursés. Un extrait du communiqué de Fntastic

Des utilisateurs s'activent donc à inverser la tendance, même si ce n'est pas forcément voulu par tout le monde. En effet, « Luci0 » et « fskartd » cherchent à mettre à disposition de la communauté un crack de The Day Before. En bref, une version piratée du jeu, qui permettrait d'y avoir accès sans débourser le moindre centime. Cependant, comment contourner le problème des serveurs fermés ? Visiblement, en redirigeant la connexion des serveurs vers une connexion locale. Ainsi, on pourrait techniquement y jouer en mode hors-ligne. De ce qu'on nous dit, ça va prendre du temps, alors il ne faut pas être pressé.

Attention à l'arnaque

Comme on l'a expliqué plus haut, il n'est plus possible d'acheter The Day Before sur le magasin Steam. Le problème, c'est que des gens malintentionnés en ont profité pour revendre des clés du jeu à prix d'or. Et là, ça ne rigole pas, puisqu'on parle d'un tarif allant parfois jusqu'à 200 €, et même 1000 $ sur certains comptes. Tout ça pour dire qu'il ne faut surtout pas rentrer dans leur jeu, et ne pas céder à la tentation. Le crack qui est en train d'être mis au point va justement vous permettre de l'obtenir sans faire chauffer la carte bleue. C'est aussi une manière de le maintenir en vie, aussi terrible soit-il.