The Day Before, une copie non officielle de The Last of Us et The Division, qui a toujours été considéré comme un scam a pris fin. Et des déclarations révèlent les coulisses d'un développement désastreux.

En 2021, le studio Fntastic (Propnight, The Wild Eight) a annoncé The Day Before. Un jeu de prime abord alléchant même s'il ne réinventait absolument pas la roue. En le voyant, on pouvait penser à des titres tels que The Division, The Last of Us, voire même State of Decay et Days Gone. Au fil des mois, l'illusion de la première vidéo n'a pas tenue. S'en est suivi des retards, des vrais extraits de gameplay à la ramasse, bref ça sentait toujours plus l'arnaque. Mais depuis quelques heures, tout est fini ! Les développeurs ont mis la clé sous la porte et The Day Before est définitivement mort.

The Day Before, le jeu qui a trompé tout le monde

Après des mois d'attente, The Day Before a fini par sortir sur Steam. Mais comme pressenti, ça a été une catastrophe. Les différents mensonges du studio, notamment sur la nature MMO du jeu, ont été pointés du doigt par les joueurs et le titre s'est fait totalement détruire. Et les langues commencent à se délier sur cette blague pas réellement drôle.

Selon un ancien membre, qui a été recruté en tant qu'assistant manager pour gérer les serveurs Discord et la page Steam du soft, Fntastic aurait embauché des bénévoles et les aurait traités « comme de la merde ». Celui qui se fait appeler Wholf a ainsi partagé son expérience sur la Toile et ça fait peur. Pour commencer, il déclare qu'il aurait dû être rémunéré pour le poste occupé, mais qu'il aurait été trompé par les équipes de The Day Before. Pendant son temps passé aux côtés du studio, il dit avoir été notamment en charge d'engager d'autres bénévoles, mais au bout de deux ans, il a été mis à la porte.

Pour quelle(s) raison(s) ? D'après lui, Fntastic aurait estimé qu'il était « trop lent, pas assez réactif et non professionnel ». Wholf révèle que ce qui aurait déplu, c'est sa rigueur pour étudier les candidatures de bénévolat. Il affirme qu'il consacrait environ 30 minutes pour vérifier chaque demande, qui ont dépassé les 200, ce qui n'aurait pas été au goût du studio. Mais un autre incident est évoqué. À un moment, Wholf n'a visiblement pas pu s'empêcher de remettre en cause l'existence de The Day Before, comme énormément de joueurs. L'erreur à ne pas faire.

Crédits : Steam.

Des bénévoles exploités pour un titre chaotique

Avant de partager son ressenti sur le côté fantôme de The Day Before, Wholf a hésité. Vraisemblablement, personne n'osait dire quoi que ce soit sur le jeu, même après des promesses non tenues. Fntastic avait assuré qu'il y aurait des playtests privés et publics, mais ça n'a jamais été le cas. Finalement, le studio aurait donc pris la décision de se séparer de Wholf et pas de la plus belle des manières. Le travail effectué n'aurait jamais été payé, sauf avec de maigres avantages comme de la monnaie virtuelle pour le jeu Propnight.

J'ai passé deux ans à travailler bénévolement, en y mettant beaucoup de passion et de dévouement, mais ça a été jeté à la poubelle. Il s'avère que tout n'était que mensonge et j'ai fait tout ça pour rien. Pour tout mon travail, je n'ai eu que des Propcoins, la monnaie virtuelle du jeu Propnight du studio, quelques clés et un remerciement. J'espère que tout le monde sera remboursé. Et j'espère également que quelqu'un intentera un procès pour tous ces mensonges. Via PCGamesN.

Un récit édifiant qui correspond à la vision qu'on peut se faire de The Day Before. Mais alors pour les joueurs qui ont dépensé de l'argent, que va t-il se passer ? Les développeurs ont certifié être en discussions avec Steam pour procéder aux remboursements. À voir dans les prochaines semaines si cette promesse sera tenue, et qu'il n'y aura pas un énième loup derrière ce nouvel engagement.