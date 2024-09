Le studio derrière The Day Before n'a pas dit son dernier mot, et ce qui semble être une nouvelle arnaque est en train de pointer le bout de son nez. Soyez vigilants.

Le studio Fntastic fait de nouveau parler de lui, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Après l’échec de The Day Before, un jeu qui avait déçu de nombreux joueurs et disparu peu de temps après sa sortie, Fntastic tente un retour avec un nouveau projet, Escape Factory. Cependant, cette tentative est déjà marquée par la controverse, notamment après des révélations surprenantes de la part de dataminers. Tout un programme.

Une nouvelle arnaque en vue pour les devs de The Day Before ?

Fntastic a récemment annoncé son retour avec un rebranding appelé Fntastic 2.0, accompagné du lancement de Escape Factory, un jeu free-to-play. Le studio espère se relancer grâce à une campagne Kickstarter. Mais la communauté n'est pas convaincue. La méfiance est palpable, surtout après la débâcle de The Day Before, où de nombreux joueurs s'étaient sentis trompés.

Pour rappel, The Day Before avait été présenté comme un projet ambitieux, mais les attentes n'ont jamais été comblées. Le jeu a rapidement été retiré du marché, provoquant colère et incompréhension chez les joueurs. Aujourd’hui, avec Escape Factory, Fntastic espère tourner la page. Mais les premiers retours ne sont pas très encourageants.

Très vite après l’annonce du jeu, des dataminers se sont penchés sur Escape Factory. Ce qu’ils ont découvert n’a fait qu’alimenter la controverse. Un utilisateur, connu sous le nom de Occular Malice, a révélé que le jeu utilise principalement du code Unity de démonstration, souvent utilisé par les développeurs débutants. Pire encore, la majorité des assets proviennent du Unity Store et sont disponibles gratuitement. Ce qui signifie que Escape Factory est en grande partie un asset flip, un jeu construit à partir d’éléments déjà existants sans réelle innovation.

Ces révélations ont rapidement circulé sur les forums et réseaux sociaux, suscitant une vague de critiques. Pour ne rien arranger, Fntastic a été accusé de supprimer les commentaires négatifs sur Steam et de bloquer les utilisateurs qui critiquaient le jeu sur les réseaux sociaux. Cette stratégie de censure n’a fait qu’attiser la colère de la communauté.

Source : Occular Malice