The Day Before était le plus gros scandale de l’année dernière. Souvent comparé à The Last of Us pour son ambiance ou encore The Division, le MMO de survie s’était glissé en tête de la liste des jeux les plus attendus sur Steam. Gestion étrange du studio, communication hasardeuse, publicité mensongère, problèmes de droits sur le nom du jeu… le cirque a duré jusqu’à la sortie du jeu le 7 décembre 2023. La douche froide a été énorme, aussi bien pour les joueurs et que les investisseurs et le studio Fntastic a pris la poudre d’escampette une semaine plus tard en fermant purement et simplement l'entreprise, avant de mettre définitivement le jeu à mort. Tout n’était qu’une vaste arnaque et devinez qui revient d’entre les morts ?

Le studio de The Day Before de retour

L’audace c’est ça ! Revenir l’air de rien un an après avoir commis l’une des plus grosses arnaques vidéoludiques de ces dernières années. L’affaire The Day Before avait fait couler beaucoup d’encre l’année dernière, et le studio est prêt à remettre ça. Non contents d’avoir entretenu les attentes des joueurs des années avec de fausses promesses, les équipes sont de retour. Pour vous jouer un mauvais tour ? À la surprise générale, Fntastic revient d’entre les morts et affirme avoir appris de ses erreurs. Le studio, qui rappelons-le, avait rejeté la faute de la débâcle de The Day Before sur des blogueurs et non sur le produit final, estime que « tout le monde a le droit à une seconde chance ». Ils comptent alors sur les mêmes joueurs qu’ils ont escroqués pour financer leur nouveau jeu : Escape Factory.

« Regagner la confiance des joueurs sera difficile, mais nous sommes motivés à créer plus de jeux si notre campagne Kickstarter fonctionne. C’est “tout ou rien”, les contributeurs seront remboursés si nous échouons à atteindre notre objectif. Votre soutien nous est précieux et tous les fonds seront consacrés au développement et non au profit », résume ce communiqué de quelques lignes. Leur ambition de « créer des jeux qui seront aimés pendant des décennies » risque fortement d’être mise à mal. Difficile en effet de faire oublier la pilule de The Day Before. A l’heure où nous écrivons ces lignes, leur campagne de financement participatif a regroupé la somme incroyable de 342€ sur les 14000€ demandés. Voyez le bon côté des choses, si vous dépensez les 12 000€ restants, votre aurez le droit d’aller dîner avec eux en guise de remerciement. Ça ne s’invente pas !

Ce à quoi The Day Before devait ressembler © Fntastic

Un nouveau jeu très différent

Ce Fntastic 2.0 a d’ailleurs publié une longue feuille de route détaillant leurs envies de changement et leurs nouvelles valeurs basées sur « l’honnêteté, la transparence et le professionnalisme ». Tout l’inverse de l’année dernière en somme. Avouant enfin à demi-mot leur arnaque, le studio revoit ses ambitions à la baisse avec un second jeu plus à la portée de leurs compétences, loin des trailers chiadés de The Day Before et franchement quelconque. Les équipes tentent cette fois de surfer sur la vague des jeux coopératifs basés sur la physique à la Fall Guys. On vous laisse admirer le résultat ci-dessous. Les plus motivés peuvent d'ailleurs tester ce nouveau jeu grâce à la démo gratuite disponible sur Steam.

Source : FntasticHQ