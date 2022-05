Puisqu'il n'y a pas que Silent Hill dans la vie, voici The Chant, un nouveau jeu d'horreur « psychédélique ». Exclusivement prévu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, il s'offre une bande-annonce alléchante.

Prime Matter, le label d'édition de Koch Media, et le studio canadien Brass Token dévoilent The Chant. Un jeu d'horreur psychédélique développé pour la nouvelle génération de consoles et le PC.

The Chant : ça va faire peur !

Dans The Chant, il sera question d'une secte New Age des année 70 sur laquelle nous devrons enquêter pour en découvrir les mystères.

Jess Briars participe à une retraite spirituelle au beau milieu d’une île isolée. Elle doit alors tout faire pour tenter de survivre face à des créatures prismatiques, relâchées après qu’un chant rituel a mal tourné, en ouvrant un portail vers une dimension cauchemardesque appelée « L’Obscurité ».

Jeu d'action-aventure horrifique à la troisième personne, The Chant "poussera le joueur dans ses retranchements". On espère cette promesse alléchante sur le papier sera tenue.

Basé à Vancouver, au Canada, Brass Token est un studio indépendant de jeux vidéo fondé en 2017. Dirigée par une équipe de vétérans qui ont travaillé sur des titres tels que Bully, Sleeping Dogs et Gears of War, cette équipe conjuge sa passion pour l'horreur et les personnages afin de créer des jeux d'action narratifs de haut vol.

The Chant sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC à l'automne 2022. Entre ce nouveau soft, The Quarry ou encore MaDison, il y aura de quoi contenter les fans du genre.