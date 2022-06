Comment mettre en place une ambiance horrifique gore viscérale et crédible dans The Callisto Protocol ? Le studio nous dévoile sa recette secrète qui est la même que celle des développeurs de Mortal Kombat...

L'horreur et le gore devraient être omniprésents dans The Callisto Protocol, le nouveau jeu du papa de Dead Space. La dernière vidéo de gameplay va en tout cas dans ce sens avec des démembrements à la pelle. Chris Stone, directeur de la création, nous livre les coulisses de la création des scènes d'horreur et de gore.

The Callisto Protocol s'inspire de la vie réelle

PCGamesN a pu s'entretenir avec Chris Stone, chief creative officier chez Striking Distance, au sujet de The Callisto Protocol. Un survival-horror qui marche sur les traces de Dead Space. Les équipes ne se ménagent pas et ont été jusqu'à visionner des exemples réels d'horreur et de gore.

Nous nous sommes retrouvés à étudier de nombreux exemples réels d'horreur et de gore. Bien que ces exemples aient été beaucoup moins amusants à rechercher, il s'agissait de certains contenus les plus marquants et les plus précieux afin d'élaborer des visuels et des expériences réalistes.

Cette façon de faire n'est pas un cas isolé, mais ça peut avoir de sérieuses répercussions sur l'humain. Un développeur de Mortal Kombat 11 en avait fait les frais et avait partagé cette expérience avec Kotaku. Cette personne, qui s'occupait des cinématiques, a dû voir un thérapeute qui lui a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. Il avait des rêves extrêmement graphiques et violents, il n'arrivait plus à dormir et il restait éveillé pendant des jours pour ne pas subir ces cauchemars.

Les autres inspirations (Resident Evil, The Thing, Dead Space...)

La vie réelle n'est pas la seule chose sur lequel Striking Distance s'appuie. Il revendique en effet une appartenance au survival-horror en citant des ténors du genre tels que Resident Evil ou Silent Hill comme « influences évidentes ». Mais également au cinéma d'horreur avec The Thing de John Carpenter ou encore Event Horizon. Sans nommer aucun long-métrage, Chris Stone mentionne aussi le cinéma d'horreur français et coréen qui, pour lui, « font vraiment progresser leur jeu dans le genre de l'horreur ».

Et Dead Space dans tout ça ? Les idées infaisables de DS pour l'époque vont pouvoir être matérialisées.