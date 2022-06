Avec sa première vidéo de gameplay, The Callisto Protocol prouve qu'il est plus que jamais le successeur spirituel de Dead Space. Des extraits bien gores et à l'ambiance sonore aux petits oignons.

The Callisto Protocol a passé une tête lors du Summer Game Fest 2022, et c'est plus que jamais le rejeton de Dead Space.

Du gameplay pour The Callisto Protocol

Glen Schofield, créateur de Dead Space et de The Callisto Protocol, n'est pas venu les mains vides à l'événement de Geoff Keighley. Après le trailer de la dernière fois, nous avons du gameplay en « world premiere ». Deux segments qui se déroulent à la moitié du jeu d'après le développeur.

On y voit Jacob Lee, le héros du jeu, en tenue de prisonnier qui règle des comptes avec des monstres plus ou moins résistants, pistolet et batte électrique en main. Dans la seconde séquence, il acquiert une combinaison qui renforce la paternité avec Dead Space. Mais ce n'est pas le seul élément. Les finishs kills, où le personnage s'acharne sur son ennemi, renvoie immédiatement au titre de Visceral Games. Un conseil : mettez un casque pour profiter de l'environnement sonore.

Rendez-vous en 2023.