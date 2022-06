Le survival-horror du papa de Dead Space, The Callisto Protocol, s'est montré durant le State of Play avec du gameplay PS5. Le titre sera disponible en 2022.

Le State of Play a mis l'accent sur l'action horrifique avec Resident Evil 4 Remake, le portage PS VR 2 de Resident Evil Village, et là, The Callisto Protocol. Son créateur a livré une bande-annonce dans laquelle figure la date de sortie.

The Callisto Protocol, digne héritier de Dead Space ?

L'homme derrière The Callisto Protocol est Glen Schofield, le papa de Dead Space, et ça se voit plus que jamais dans le dernier trailer de gameplay. Entre le héros, les armes et l'ambiance claustro, on se croirait réellement dans la franchise de Visceral Games.

Le jeu se déroule en 2320, sur la lune morte de Jupiter, Callisto. Le jeu raconte l’histoire de Jacob Lee, détenu à la prison de Fer noir, et de son combat pour rester en vie après qu’une mystérieuse infection a plongé la lune dans le chaos. Alors que les gardiens et les détenus se transforment en créatures monstrueuses appelées Biophages, Jacob doit lutter pour survivre aux horreurs de Fer noir et faire la lumière sur les sombres secrets que cache la United Jupiter Company.

Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a longtemps, le jeu ne fait plus partie de l'univers PUBG. La nouvelle information de ce State of Play, c'est que le soft arrive le 2 décembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.