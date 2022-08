Le survival horror The Callisto Protocol se montre dans une nouvelle bande-annonce mêlant gore, angoisse, action et évidemment du gameplay dans la veine de Dead Space.

Amplement montré lors du Summer Game Fest 2022, The Callisto Protocol continue sa campagne de séduction avec de nouvelles images sanglantes comme on les aime.

Du gameplay gore pour The Callisto Protocol

Première production du nouveau studio du créateur de Dead Space, jeu est venu rappeler son ADN dans une nouvelle bande-annonce. Sur la scène de la conférence d’ouverture de la Gamescom 2022, le survival-horreur prévu cet hiver a montré davantage son gameplay. Comme Isaac Clarke avant lui, le héros devra alterner entre attaques à distance avec un pistolet à gravité sombrement nommé GRP, et corps-à-corps à l’aide d’une matraque électrique.

De quoi rajouter une petite dose d’action à ce survival-horror à l’ambiance qui s’annonce aussi viscérale que Dead Space. Il devrait en tout cas être plus gore que son aîné. Rappelons que The Callisto Protocol est attendu pour le 2 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC. Les joueurs incarneront Jacob Lee, un détenu de la prison de Black Iron située sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter. Le bougre se retrouvera au milieu d’une mystérieuse épidémie transformant employés comme prisonniers en monstres.