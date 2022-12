The Callisto Protocol reçoit une importante mise à jour sur tous les supports pour corriger plusieurs bugs gênants et améliorer une nouvelle fois son expérience.

Le jeu extrêmement gore de Glen Schofield est disponible depuis quelques semaines et a reçu un accueil assez mitigé. Si certains joueurs et certaines presses ont plutôt apprécié l’aventure horrifique, comme dans nos colonnes, d’autres ont beaucoup moins ce The Callisto Protocol, notamment sur PC où le jeu était pratiquement injouable à sa sortie.

Le jeu s'améliore grandement

Quoi qu’il en soit, The Callisto Protocol a de sérieux atouts dans sa manche et s’est déjà nettement amélioré avec les précédentes mises à jour. On ne pourra pas enlever ça au studio Krafton, les développeurs sont réactifs et à l’écoute de leur communauté. Hier soir encore, un nouveau patch a été déployé sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One, corrigeant plusieurs bugs néfastes et améliorant drastiquement l’expérience de jeu avec des ajustements de gameplay bien senti.

On notera par exemple la possibilité de passer les animations de mort, parfois un poil long d’autant qu’on peut mourir très souvent, une accélération de certainement animation (le soin et le changement d’arme notamment), et de l’équilibrage en combat.

En somme, si vous hésitiez encore à vous lancer parce que vous trouviez le jeu beaucoup trop lent et brute de décoffrage, ce patch de The Callisto Protocol pourrait peut-être bien vous satisfaire.

Une nouvelle mise à jour est disponible pour toutes les plateformes. Vous y trouverez des améliorations pour les combat, des corrections de performance et de stabilité, des optimisations pour la localisation et des changements généraux de l'expérience utilisateur. Nous sommes toujours à l'écoute et reconnaissants de vos commentaires. Plus d'informations à venir.

Plusieurs d'entre vous l'ont demandé, et nous pouvons confirmer que les trophées PS4 se synchronisent désormais via le PSN. Merci de votre patience. via Twitter

The Callisto Protocol notes de patch 1.08 sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One

Ajout d'améliorations de combat

Diverses optimisations de la localisation

Les trophées PS4 se synchronisent désormais correctement via le PSN

Résolution des bugs liés au ray tracing

Plus de correctifs pour les problèmes de stuttering

Résolution des problèmes qui pouvaient provoquer des crashs

Correction d'un problème de chute aléatoire de fps

Améliorations générales des performances de jeu

Ajout de correctifs de stabilité généraux

Autres corrections mineures

Quelques utilisateurs ont d'ailleurs d'ores et déjà partagé leurs impressions sur ce nouveau patch en comparant par exemple la nouvelle vitesse à laquelle on peut se soigner à l'ancienne, et il n'y a pas photo.