En attendant la PS6, Sony a jugé bon de sortir à nouveau une console mid-gen, la PS5 Pro. Une machine résolument puissante, qui ne s'adressera pas à tout le monde, mais qui doit encore faire ses preuves. Pour justifier cet achat onéreux, plusieurs studios ont déjà déployé des mises à jour. Cette liste de jeux optimisés est loin d'être complète, comme en témoigne l'arrivée d'un patch pour le survival-horror The Callisto Protocol. Si vous avez un écran très haut de gamme, vous devriez en prendre plein les yeux, mais attention à votre estomac si votre personnage meurt.

The Callisto Protocol met le paquet avec son patch PS5 Pro

The Callisto Protocol est enfin optimisé pour la PS5 Pro. « Faites l'expérience de The Callisto Protocol comme jamais auparavant grâce à la puissance de la PlayStation 5 Pro » annonce le compte X officiel du jeu. Le patch promis depuis quelque temps est disponible, et sur le papier, le jeu devrait briller de mille feux. Vous pourrez vous faire une première idée avec le trailer d'annonce, mais le survival-horror aura deux modes principaux. Le « Qualité » en 4K 30fps avec ray-tracing et le « Performance » en 4K 60fps avec ray-tracing là encore. On ne sait pas si de nombreux détails seront sacrifiés pour assurer ces promesses, mais vous pouvez le constater dès maintenant si vous avez le jeu et la console.

Ce patch PS5 Pro de The Callisto Protocol, qui sort donc aujourd'hui, réserve une énorme surprise. Il y a un troisième mode qui permet de jouer en 8K à 30fps. « 6K upscalée pour une expérience améliorée » précise la vidéo de présentation. Vive la magie du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), la technologie maison de mise à l'échelle de Sony, si et seulement si cela ne crée pas de soucis visuels.

En effet, actuellement, plusieurs gros jeux sont instables sur PS5 Pro à l'image de Dragon's Dogma 2, Silent Hill 2 Remake ou Star Wars Jedi Survivor. Malgré ses défauts, The Callisto Protocol, qui a été conçu par le papa de la version originale de Dead Space, a été une chouette balade horrifique, notamment grâce au côté viscéral des combats. Bon par contre, pour jouer en 8K, il va falloir appeler votre banquier et prévoir un stock de pâtes pour les prochaines semaines.

