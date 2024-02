Que vaut le nouveau jeu de Rocksteady Studios (Batman Arkham), Suicide Squad Kill the Justice League ? À quand le test sur Gameblog ? On vous répond et on vous explique l'absence de critique à l'approche de la sortie.

Suicide Squad Kill the Justice League agite la toile depuis plusieurs mois maintenant. D'un côté, les joueurs ont adoré le fait que Rocksteady Studios annonce un nouveau jeu, et de l'autre, certains ont vite déchanté après la révélation du genre d'expérience que le studio londonien allait offrir. Contrairement aux Batman Arkham, qui sont des purs titres solo, celui-ci est un GaaS (Game as a Service). Un soft très axé sur le multijoueur et qui est censé être abreuvé de contenus sur plusieurs années. On a pu l'essayer avant Noël, et ainsi voir de nos propres yeux que ça n'allait pas être la catastrophe redoutée. Mais la publication du test sera décalée.

Le test Gameblog de Suicide Squad Kill the Justice League arrive...

Suicide Squad Kill the Justice League sort ce vendredi sur PS5, Xbox Series et PC. Et quoi qu'on en pense, c'est l'une des plus grosses sorties jeux vidéo de février 2024. D'ailleurs, quel est l'avis de la rédac ? Il n'a pas bougé d'un iota par rapport à notre preview, car on n'a pas encore eu l'occasion de s'attarder sur la version finale. On a bien un code en notre possession, mais depuis quelques heures. De ce fait, il était impossible de publier un test de Suicide Squad Kill the Justice League à la sortie, mais ça arrive « prochainement » (#NousSommesNetflix).

Votre serviteur a fait brûler sa pauvre connexion ADSL et a embarqué avec un certain Kikitoes, qui a menacé de cramer la baraque s'il n'incarnait pas King Shark dans ce Suicide Squad Kill the Justice League. Obligé de céder donc, et après hésitation, c'est Harley Quinn qui est le compagnon d'aventure du gros requin qui parle. Il n'y a plus qu'à comme on dit et on va essayer de vous proposer cela le plus rapidement possible. Mais nos premières heures sur le jeu, en plus de notre aperçu, sont encourageantes et on est curieux de rempiler pour poursuivre. En dépit d'un flottement dans le gameplay, ça fonctionne très bien, et les promesses de narration ainsi que d'humour sont là.