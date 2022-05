Test Drive Unlimited Solar Crown ne sera pas prêt pour septembre et repousse lourdement sa date de sortie. Afin d'offrir le plus beau jeu possible, Nacon et KT Racing modifient leurs plans.

Faux départ pour Test Drive Unlimited Solar Crown qui est de retour aux stands pour une longue durée. KT Racing et Nacon ont en effet annoncé un report de la date de sortie. Certaines plateformes seront aussi sacrifiées pour des performances de haut vol.

Test Drive Unlimited Solar Car retardé en 2023

Prévu initialement pour le 22 septembre 2022, Test Drive Unlimited Solar Crown est repoussé en 2023. Une fenêtre de sortie plus précise n'a pas été communiquée par KT Racing ou Nacon.

La nouvelle la plus importante est que le jeu sortira maintenant en 2023. Nous savons que beaucoup d'entre vous seront déçus, mais notre objectif avec TDU: Solar Crown est d'en faire l'expérience la plus aboutie de la licence en consacrant davantage de temps à son développement.

peut-on lire dans le premier article d'une longue série publié sur Steam.

Adieu la PS4 et la Xbox One

Autre nouvelle importante : Test Drive Unlimited Solar Crown abandonne totalement les versions PS4 et Xbox One. Ce sera donc un jeu exclusivement PS5, Xbox Series X|S et PC. Les développeurs ont expliqué que cette décision radicale et ce changement de plan était dans le but de "maximiser la qualité globale du jeu".