Dans la grande famille des jeux de course auto, si Forza Motorsport et Gran Turismo règnent en maître aux yeux du grand public, d'autres franchises ont de beaux arguments à faire valoir. Certains disposent d’une aura toute particulière et n’ont pas montré une trace de pneu depuis un moment, c’est le cas par exemple des regrettés Burnout, mais également de Test Drive Unlimited. Cette dernière licence va toutefois faire plaisir à ses fans sous peu, puisqu’un tout nouveau jeu arrive très bientôt !

Test Drive Unlimited Solar Crown nous en met encore plein la vue !

Test Drive Unlimited Solar Crown est donc le prochain gros titre de la franchise laissé aux stands depuis une décennie. Nacon a demandé à ses studios de mettre les mains dans le cambouis pour nous sortir un nouvel étalon flambant neuf de l’usine. Le jeu a d’ailleurs déjà pu être approché ici et là et les retours sont globalement positifs. Les fans eux sont carrément aux anges. La franchise promet un petit retour aux sources d’une certaine manière et les sensations semblent être au rendez-vous même si tout n’est pas encore au poil, c’est donc plutôt prometteur mine de rien.

Le jeu est revenu refaire parler de lui lors de cette Nacon Connect avec, sous le capot, une session de gameplay pour mettre en avant la partie off-road du jeu, c'est-à-dire les courses en tout terrain. On peut ainsi y découvrir l’immensité naturelle et sauvage de l’île de Hong Kong, une composante tout aussi importante que le pilotage sur piste traditionnel. Que vous soyez adepte de pilotage au grand calme, à la recherche de sensations fortes sur terrains difficiles ou tout simplement amoureux de la compétition, Test Drive Unlimited Solar Crown devrait assurer le spectacle. Le jeu est attendu cette année sur PS5, Xbox Series et PC et on espère bien que cette fois c’est la bonne puisque pour rappel, le jeu a déjà été reporté. On croise les doigts !