Douze ans après le dernier opus, la franchise entend revenir sur les chapeaux de roue avec Test Drive Unlimited Solar Crown. Si le jeu est prévu le 12 septembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, celles et ceux ayant précommandé l'édition Gold pourront entrer sur le circuit demain, le 5 septembre. En amont de cela, le studio Kylotonn a donc partagé les configurations PC requises pour mieux profiter de la piste.

Crash test PC pour Test Drive Unlimited Solar Crown ?

Avec Test Drive Unlimited Solar Crown, Kylotonn entend jouer sur les plates bandes de grands noms des jeux automobiles tels que Forza ou Gran Turismo. Pour cela, il s'arme d'un mode carrière immersif, d'un multijoueur dynamique et libre, ainsi qu'un garage proposant des dizaines de bolides à piloter sur des circuits finement rendus, ce de jour comme de nuit, sous le soleil, la pluie ou le vent. De nombreux ingrédients pour sur le papier convaincre les adeptes de ce genre de jeux, en somme.

Qu'en est-il toutefois de la configuration PC requise pour faire tourner Test Drive Unlimited Solar Crown ? Kylotonn répond en partie à la question avec les specs minimales et recommandées. Pour savoir ce qu'il faut sous le capot pour un rendu élevé ou 4K, la chose n'est toutefois pas encore certaine.

Configuration PC minimale requise

Concernant le minimum syndical à 1080p 30 fps avec les paramètres en bas et le DLSS ou le FSR 2 en Ultra Performance, il faudra en tout cas une NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon RX 480 ou une Intel Arc A380, un Intel Core i7-7700K ou AMD Ryzen 7 1800X, ainsi que 12 GB of RAM.

Configuration recommandée

S'agissant de faire tourner Test Drive Unlimited Solar Crown en 1080p à 60 FPS avec les paramètres en moyen et le DLSS ou le FSR 2 en Équilibré, on passe à une RTX 2080 ou Radeon RX 6650, un Core i7-11700K ou Ryzen 7 3700X, et toujours 12 Go de RAM. Dans tous les cas, le jeu demandera 50 Go d'espace libre, obligatoirement sur un SSD. Au vu de cette dernière, les configurations pour des paramètres en élevé ou en 4K risquent d'être assez musclées. Il faudra toutefois attendre une confirmation de la part de Kylotonn pour vraiment le savoir.

