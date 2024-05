En février dernier se tenait le Nacon Connect, l'occasion pour l'éditeur français de présenter ses nouveautés à venir. Parmi elles, on peu compter sur le retour vidéoludique d'une franchise-phare du 7e art : Terminator, développé par la branche milanaise du studio.

Le prochain jeu tiré de l'univers imaginé par James Cameron s'est dévoilé pour la première fois en 2022, sans titre définitif mais une proposition intrigante. De fait, cette nouvelle itération sera un jeu de survie, à tester en early access à la fin de l'année.

Deux ans plus tard, Terminator: Survivors s'est enfin montré davantage au travers d'un trailer qui soulevait de nombreuses questions. Afin d'éclairer son public, Nacon a décider de revenir sur plusieurs détails la semaine dernière.

© NACON Milan / NACON.

Nacon présente Terminator: Survivors

En tant que franchise culte, les fans attendent chaque itération de Terminator au tournant. Curieux et pointilleux, ils leur tient à cœur de découvrir et comprendre comment un nouvel opus, quel que soit son support, s'intègre à l'univers global.

Nacon s'est donc prêté au jeu des questions-réponses. Après avoir répondu sur les réseaux sociaux à de nombreuses interrogations de fans, l'éditeur s'est dit qu'il serait pertinent de rassembler toutes les informations sur Steam. On fait le point.

Terminator: Survivors, un jeu dans la continuité des premiers films

Terminator Survivors prendra place dans une timeline jusqu'à présent « inexploré » dans l'univers. L'histoire se déroulera ainsi en 2009, après les événements du Jugement dernier dans le film Terminator 2. Selon Nacon, cette période a tout bonnement un « potentiel narratif fascinant ». Ce sera l'occasion de raconter enfin l'“après”, « les conséquences, la résilience des survivants et la genèse de la Résistance de John Connor ».

L'introduction du T-800 dans le trailer montre que Skynet n'est jamais loin. Même s'il s'agira du seul Terminator dans le jeu, on comprend qu'il prendra une place d'envergure dans l'histoire. Nacon a fait le choix de cet unique modèle afin de rester cohérent avec la puissance de l'intelligence artificielle à cette époque, qui n'a pas encore atteint son apogée.

Le jeu se veut fidèle à l'atmosphère des premiers films de la franchise. C'est pourquoi l'équipe veut mettre l'accent sur la « menace imminente d'une machine inarrêtable ». Cela devrait d'autant plus coller avec la dimension “survie” du titre en provoquant un « sentiment d'effroi et d'urgence ». Le danger sera ainsi omniprésent. En somme, Terminator Survivors une « expérience de jeu immersive qui rend hommage aux films qui l'ont inspiré ».

© NACON Milan / NACON.

Nacon aborde les enjeux narratifs du jeu

En présentant le lore général, Nacon nous laisse d'ores-et-déjà imaginer le cadre post-apocalyptique dans lequel nous évoluerons. De fait, il évoque de « petites communautés, souvent en conflit, s'efforçant de s'assurer les rares ressources disponibles ». Bien sûr, Skynet sera toujours de la partie et devrait nous mettre des bâtons dans les roues avec son inarrêtable T-800.

L'éditeur rappelle ainsi comment Skynet, antagoniste incontournable des films Terminator, a lancé une « attaque nucléaire mondiale, entraînant l'extermination de milliards de personnes » en 2005. Ainsi, c'est un monde post-apocalyptique où les des survivants ont trouvé refuge dans des bunkers antinucléaires qui nous attend. Les moyen de communication sont, pour la majorité, hors-service, tandis que les routes ne sont plus sûres...

Le jeu mettra enfin l'accent sur son scénario « original et riche ». La narration mêlera évidemment des quêtes secondaires afin d'explorer plus en profondeur « l'histoire du monde et la diversité de ses habitants ». Ce sera, en outre, l'occasion de rencontrer des « figures emblématiques de la saga », ainsi que des personnages inédits mais essentiels.

© NACON Milan / NACON.

Le gameplay de Terminator: Survivors se dévoile doucement

Si nous savions jusqu'à présent que Terminator Survivors serait un jeu de survie, nous avions peu d'indications quant à son gameplay. Mais la prise de parole de l'éditeur sur Steam nous apprend qu'il s'agira plus spécifiquement d'un first person shooter, donc un jeu en vue à la première personne.

Autre fait des plus rassurants à l'ère où le tout-online tend à se propager, Nacon nous assure que Terminator Survivors sera accessible entièrement hors-ligne. Aussi, s'il est jouable en solo, le jeu proposera un mode coopératif en ligne, pouvant rassembler « jusqu'à trois amis ». Il s'agira toutefois d'un mode uniquement en PvE et non en PvP ; cela veut dire qu'il ne sera pas possible d'affronter d'autres joueurs, mais uniquement de survivre face à l'environnement.

Le jeu proposera visiblement une expérience personnalisable. De fait, les joueurs commenceront avec une base préexistante, intégrée aux éléments du scénario. Mais, par la suite, ils pourront étendre cette base avec de nouvelles installations à construire et améliorer.

Aussi, comme le laisse présumer le trailer, plusieurs véhicules seront mis à disposition. Les déplacements seront ainsi facilités. De même, cela donnera plus de liberté dans l'exploration du monde, aussi bien seul qu'à plusieurs.

Enfin pour donner vie à cet univers, les équipes travaillent avec le désormais incontournable Unreal Engine 5. Ainsi, nous devrions avoir droit à des environnements denses et réalistes. Notez que Nacon proposera aussi une phase de playtest privé, dont la date sera annoncée en amont du lancement de l'early access, prévu pour octobre 2024.