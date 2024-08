Le jeu vidéo, ce n'est hélas pas que des bonnes nouvelles, et il faut aussi s'attendre à certains soucis de parcours, comme c'est le cas ici avec Terminator.

Les amateurs de jeux en monde ouvert et les fans de l'univers Terminator attendaient avec impatience l'arrivée de Terminator: Survivors, un titre développé par Nacon Studio Milan. Depuis son annonce en 2022, ce jeu prometteur avait suscité beaucoup d'enthousiasme. Cependant, une nouvelle moins réjouissante vient d'être annoncée, ce qui risque de décevoir ceux qui espéraient y jouer bientôt.

Terminator finalement pas pour tout de suite

Initialement prévu pour octobre 2024, le jeu subira un délai pour permettre aux développeurs de peaufiner leur vision du projet. Terminator Survivors est donc prévu désormais pour 2025. Dans ce titre, les joueurs incarnent des survivants qui tentent de reconstruire une société tout en affrontant les machines de Skynet et d'autres factions rivales. Le jeu propose un mode solo ainsi qu'une coopération pouvant accueillir jusqu'à trois amis, où l'exploration, la collecte de ressources et l'établissement d'une base seront essentiels pour survivre. Le jeu se déroule en 2009, entre les événements des deux premiers films de la franchise, et explore une nouvelle histoire dans cet univers riche.

Dans une annonce faite sur les réseaux sociaux, Nacon a expliqué que ce report était nécessaire pour réaliser pleinement leur vision du jeu et répondre aux attentes des joueurs. L'entreprise a reconnu que ce report pourrait décevoir certains fans. Mais a souligné que cette décision vise à garantir la qualité du produit final. "Nous savons que cela sera une déception pour beaucoup," a déclaré Nacon, "mais nous voulons respecter cet univers, ses fans et notre communauté."

Après le lancement en accès anticipé sur Steam, une version pour PlayStation 5 et Xbox Series X/S est également prévue à une date ultérieure. Les développeurs semblent déterminés à offrir une expérience de jeu qui honore l'univers de Terminator. Même si cela nécessite de prendre plus de temps pour y parvenir.

Source : Nacon