Terminator Survivors est bien vivant et nous donne même des nouvelles ce soir lors de la Nacon Connect ! En prime, le jeu nous fait une annonce que beaucoup attendait et nous livre enfin une date de sortie !

Ce n'est pas une surprise, Nacon développe actuellement un très gros jeu Terminator, particulièrement ambitieux, avec son nouveau studio Nacon Milan. Après le très fidèle Robocop Rogue City, l'éditeur vise à capitaliser sur un autre robot culte de la SF avec, non pas un énième FPS comme Terminator Resistance, ni un jeu de stratégie comme Dark Fate - Defiance, mais un jeu de survie. De quoi attiser largement la flamme des amoureux de la franchise et même attirer quelques curieux. Ce Terminator Survivors est donc surveillé et même attendu par de nombreux joueurs. Ça tombe bien puisque le jeu a profité du dernier Nacon Connect pour se montrer et surtout nous donner une date de sortie !

Loin de ce à quoi on aurait pu s'attendre, Terminator Survivors axe donc son expérience sur la survie pure et dure. Celle qui nous demande de trouver de quoi se nourrir, s'équiper et s'abriter tout en faisant face à la menace Skynet. Le jeu proposera donc une trame totalement originale, à faire seul ou en coopération, et tentera même de s'intégrer à l'univers cinématographique en s'insérant entre les deux premiers films de la franchise. Comment ? On le verra à la sortie. Pour l'heure, on sait qu'il faudra se battre pour survivre après le fameux Jugement Dernier en affrontant une armée de robot qui ne souhaitent qu'éteindre l'espèce humaine. Il faudra également faire face à d'autre danger : les survivants eux-même, puisque les rares ressources restantes sont ardemment convoitées dans ce monde post apocalyptique. Ça promet d'être particulièrement tendu.

Il faudra en tout cas attendre encore un petit peu avant de pouvoir toucher à ce Terminator Survivors puisqu'il ne sera disponible qu'à partir du 24 octobre en early access et exclusivement sur PC via Steam dans un premier temps.