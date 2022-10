Le géant chinois du jeu Tencent serait en train de changer de stratégie pour devenir plus agressif dans ses acquisitions. De quoi venir concurrencer les plus gros.

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo depuis quelques années, difficile de passer à coté du nom Tencent qui est un véritable monstre qui ne fait que grossir d'année en année. Tencent est par exemple actionnaire majoritaire de Riot Games, Supercell et actionnaire à 40 % d'Epic Games, rien que ça. Mais l'entreprise veut aller encore plus loin.

Tencent change de cap

D'après un rapport de Reuters, le conglomérat chinois veut mettre davantage l'accent sur l'achat pur et simple d'entreprises et non plus seulement de l'investissement. Cela intervient dans le cadre d'une baisse de croissance significative en Chine. Et l'Europe semble être la principale cible puisque Tencent chercherait désormais "de manière agressive" à détenir des participations majoritaires ou de contrôle dans des entreprises étrangères, particulièrement dans le vieux continent.

Tencent a déclaré à Reuters que la société investissait depuis longtemps à l'étranger mais qu'ils cherchaient actuellement des "entreprises innovantes dotées d'équipes de direction talentueuses" pour leur donner la possibilité de se développer de manière indépendante. C'est d'ailleurs ce que cherche à faire aussi la société chinoise NetEase qui vient d'investir dans Quantic Dream.

Voilà qui est dit. Il faut donc s'attendre à voir Tencent venir récupérer des parts de gros acteurs européens avec à la clé de potentiels rachats pour venir booster la croissance de l'entreprise.